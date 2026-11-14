पंजाब में भीषण सड़क हादसा... मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसें आमने-सामने भिड़ीं, 4 की मौत, 18 जख्मी

पंजाब के तरनतारन-बठिंडा नेशनल हाईवे पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. नौशहरा पन्नूआ गांव के पास मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि बसों में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए. घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, दोनों बसों में कुल 75 यात्री सवार थे. इनमें से एक बस लंबी विधानसभा क्षेत्र के गांव भीटीवाल से 32 महिला यात्रियों को लेकर अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब के दर्शन के लिए निकली थी. वहीं, दूसरी बस अमृतसर में दर्शन करने के बाद बरगाड़ी वापस लौट रही थी. इसी दौरान नौशहरा पन्नूआ गांव के पास दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने भिड़ंत हो गई.

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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बसों में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. पांच घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उनकी स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है.

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अचानक बाइक सवार आने से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अचानक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. इसके बाद बस के आगे की सीटों पर बैठे यात्री खून से लथपथ नजर आए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े.

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मौके पर पहुंचीं डिप्टी कमिश्नर निर्मल ओसेप्पचन और एसएसपी सुरिंदर लांबा ने घटनास्थल का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि एक बस अमृतसर की तरफ से आ रही थी, जबकि दूसरी हरिके की ओर से आ रही थी.

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, अमृतसर की तरफ से आ रही बस के सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया. उसे बचाने के लिए चालक ने बस को दूसरी तरफ मोड़ दिया. इसी दौरान सामने से हरिके की ओर से आ रही दूसरी बस से उसकी सीधी टक्कर हो गई.

चार की मौत, पांच की हालत गंभीर

इस भीषण भिड़ंत में चार यात्रियों की जान चली गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं. घायलों में पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

फिलहाल, इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक दर्शन के लिए निकले यात्रियों के साथ हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया है.

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