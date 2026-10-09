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'राष्ट्रपति ने वोट चोरी का खंडन नहीं किया, हमसे सबूत मांगे', CEC के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर बोले राहुल गांधी

INDIA ब्लॉक के 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए हस्तक्षेप की मांग की. राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी के आरोपों से इनकार नहीं किया और सबूत मांगे हैं.

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राष्ट्रपति मुर्मु को ज्ञापन सौंपते विपक्षी नेता
राष्ट्रपति मुर्मु को ज्ञापन सौंपते विपक्षी नेता

INDIA ब्लॉक के 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. इस दौरान नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की. विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं और चुनाव में वोट चोरी की जा रही है. प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा.

इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद से मार्च निकाला. विजय चौक पर कुछ सांसदों ने धरना दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के लिए जिन नेताओं के नाम भेजे गए थे, वे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे.

मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने राष्ट्रपति के सामने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने आरोपों से इनकार नहीं किया और न ही सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे वोट चोरी के सबूत देने को कहा है.

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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति को वोट चोरी से जुड़े सबूत सौंपेगा. राहुल गांधी के मुताबिक, देश के लोग जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में चुनावों में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और शाह लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही है. राहुल गांधी ने कहा कि सोमवार को CJI से मुलाकात करेंगे.

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खड़गे और ममता बनर्जी ने भी उठाया मुद्दा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने फिर से चुनाव कराने और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की. खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति ने उनसे सबूत मांगे हैं.

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति ने विपक्ष की बात सुनी और सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से वोट चोरी के मामले में हस्तक्षेप करने और संविधान की रक्षा करने की अपील की है. ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति को इस मामले से जुड़े सबूत सौंपेगा.

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसद पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें वहां रोक दिया गया. इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर प्रदर्शन करने का फैसला किया, लेकिन वहां भी उन्हें रोका गया. उन्होंने बताया कि विपक्ष अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा. प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एमए बेबी, डी. राजा, राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और थोल थिरुमावलवन शामिल थे.

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