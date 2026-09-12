डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर हॉस्टल में बुलाया... AMU के हॉस्टल में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, BBA छात्र गिरफ्तार

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) कैंपस के विकारुल मुल्क हॉस्टल से हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि एक डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों से दोस्ती की जाती थी और मुलाकात के बहाने उन्हें एएमयू के वीएम हॉल में बुलाया जाता था. इसके बाद कथित तौर पर बंधक बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते और ब्लैकमेल कर रुपये वसूले जाते थे.

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पुलिस ने मामले में एएमयू से बीबीए की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल, मामला तब सामने आया, जब विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के बेटे से कथित तौर पर इसी तरीके से 25 हजार रुपये वसूले गए. शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस पुलिस ने जांच शुरू की. रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 17 अगस्त की बताई गई है.

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आरोप है कि 19 वर्षीय युवक की डेटिंग ऐप के जरिए बातचीत हुई थी. इसके बाद उसे वीएम हॉल के एक कमरे में बुलाया गया, जहां पहले से कई लोग मौजूद थे. युवक को कथित तौर पर जबरन रोककर उसके साथ मारपीट की गई. उसे निर्वस्त्र कर कई घंटों तक बंधक बनाए रखने और इस दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप है. साथ ही 5 हजार 600 रुपये छीनने की बात सामने आई है.

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आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि युवक के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे गए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहिजल के रूप में हुई है. वह एएमयू में बीबीए तृतीय वर्ष का छात्र बताया गया है और मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है. पुलिस मामले में सामने आए आरोपों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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