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'हैप्पी बर्थडे...', राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को ऐसे किया विश, बधाइयों का लगा तांता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के साथ ही उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, प्रह्लाद जोशी, किरन रिजिजू, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, तमिलनाडु सीएम विजय, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी शुभकामनाएं दीं.

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PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर से आईं शुभकामनाएं (File Photo - ITG)
PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर से आईं शुभकामनाएं (File Photo - ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं और सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. खास बात यह है कि इस बार शुभकामनाएं सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उपराष्ट्रपति और यहां तक कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अपने संदेश भेजे, जिनमें उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की गई.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की शुभकामनाएं दीं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी छोटा मगर खास संदेश साझा करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई और उनके स्वस्थ, सक्रिय और सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएं.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत को मजबूत बनाने की दिशा में समर्पण के साथ नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को वह दिल से बधाई देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की कामना करते हैं. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन की प्रतिबद्धता और जनसेवा का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लिए उनकी लगातार मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प ने लोगों को प्रेरित किया है. जोशी ने एक अलग संदेश में लोगों से शाम 6 से 7 बजे तक आशीर्वाद का दीप जलाने की अपील भी की.

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उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपने संदेश में देश की अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति, स्पेस, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में हुए बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने आकांक्षी जिले, वाइब्रेंट और फर्स्ट विलेज योजनाओं और नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहे जाने जैसी पहलों का भी उल्लेख किया और पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए निरंतर शक्ति की कामना की.

यह भी पढ़ें: सेमीकॉन इंडिया 2026 हुआ शुरू, PM मोदी ने किया उद्घाटन, 300 कंपनियां हुईं शामिल

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम किसान और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को गिनाया. उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी डिप्लोमेसी का भी जिक्र किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जा रहे हैं और उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की कामना की. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय सेवा और समर्पण का प्रतीक बताते हुए नेशन फर्स्ट की भावना, सुशासन और जनकल्याण का जिक्र किया और कहा कि भारत विकास व आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 25 साल की सार्वजनिक सेवा का उल्लेख करते हुए नेशन फर्स्ट और अंत्योदय की भावना का जिक्र किया. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि उनका विकसित भारत का संकल्प लोगों को प्रेरित करता है. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व भारत के मजबूत और प्रगतिशील भविष्य की यात्रा को आकार दे रहा है, और उनके अच्छे स्वास्थ्य व खुशी की कामना की.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य नेताओं ने भी शुभकामनाएं दीं. योगी ने पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और सेवा के संकल्प का जिक्र किया, जबकि अमित शाह ने वीडियो और पुरानी तस्वीरों के जरिए उनके राजनीतिक सफर को याद किया. अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जन्मदिन से पहले ही पुराने फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी के लिए खुशहाली, शांति और लंबी उम्र की कामना की थी.

इस तरह पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बड़ी संख्या में नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने शुभकामना संदेश भेजे, जिनमें उनके स्वास्थ्य, लंबी उम्र और विकसित भारत के संकल्प का बार बार जिक्र हुआ.

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