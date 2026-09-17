scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Silver Price Crash: चांदी में बड़ी गिरावट... हाई से अब 1.90 लाख रुपये सस्ती, सोना धड़ाम

Gold-Silver Rate Crash Today: सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार को अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी का भाव एक झटके में 4500 रुपये से ज्यादा कम हो गया और इसके साथ ये अपने हाई से करीब 1.90 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

Advertisement
X
सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार को आई बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार को आई बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

सोना-चांदी की कीमतें गुरुवार को ओपन होने के साथ ही अचानक क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जैसे ही वायदा कारोबार की शुरुआत हुई दोनों कीमती धातुओं के भाव बुरी तरह टूट गए. एक ओर जहां Gold Rate अपने बुधवार के बंद के मुकाबले गिरकर 1.50 लाख रुपये के लेवल आ गया. सोने की कीमत में भी एक झटके में 2000 रुपये के आसपास की गिरावट (Gold Rate Fall) आई है. चांदी अचानक 4500 रुपये से ज्यादा टूटकर अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से अब करीब 1.90 लाख रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई.

खुलते ही क्रैश हो गया चांदी का भाव 
एमसीएक्स पर कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ ही सबसे तेज गिरावट चांदी की कीमत में देखने को मिली. 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी एक झटके में क्रैश (Silver Price Crash) होकर 2,30,221 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. इससे पिछले कारोबारी दिन बुधवार को ये कीमती धातु 2,34,786 रुपये पर बंद हुई था. इस हिसाब से देंखे तो चांदी झटके में 4,565 रुपये सस्ती हो गई. 

हाई से अब इतना सस्ती मिल रही Silver 
Silver Price में आई इस बड़ी गिरावट के बाद अब ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी ज्यादा क्रैश हो चुकी है. बता दें कि इस साल जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में इतिहास में पहले बार चांदी की कीमत ऐतिहासिक 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर के पार निकली थी और 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम का हाई लेवल छुआ था. अब ताजा गिरावट के आधार पर देखें, तो इस हाई से चांदी 1,89,827 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

The differences in retail prices are influenced by brand-specific pricing policies, procurement costs, and regional market conditions, while overall bullion trends continue to guide gold prices.
Gold-Silver Rate: सस्ता हुआ या महंगा... आज क्या है 20, 22, 24 कैरेट सोने का रेट? चांदी में बड़ा चेंज
Robert Kiyosaki Biggest Crash Warning
'इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू', कियोसाकी बोले- सावधान हो जाएं
Gold Silver Price Fall
Silver Price Crash: 5 दिन में चांदी ₹6500 सस्ती, हाई से 1.85 लाख कम दाम, सोना भी सस्ता
Gold price new target
Gold Silver Target: चांदी में अचानक तेजी, क्या सोना 15 लाख रुपये का हो जाएगा?
Silver Price Crash Gold Rate Fall
आज बिखर गई चांदी... अचानक 5000 रुपये सस्ती, सोना भी धड़ाम
Advertisement

सोना भी अचानक इतना सस्ता 
न सिर्फ चांदी की वायदा कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बल्कि एमसीएक्स पर सोना भी सस्ता (Gold Cheaper) हुआ है. बीते कारोबारी दिन 5 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले 10 Gram 24 Karat Gold का रेट 1,52,470 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही ये गिरकर 1,50,483 रुपये पर आ गया. यानी सोना 1987 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. 

इस महीने इतना टूटा Gold Rate
वायदा कारोबार में गुरुवार को सोने की कीमत में आई गिरावट के साथ अब अगर सितंबर महीने में अब तक Gold Rate Fall पर नजर डालें, तो बता दें Yellow Metal Price बीते महीने के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को मार्केट क्लोज होने पर 1,54,460 रुपये पर बंद हुआ था और अब इस लेवल से सोना 3,977 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ते दाम पर मिल रहा है.

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'किंग' की रिलीज डेट पर शाहरुख ने क्या किया ऐलान? देखें मूवी मसाला |
    'शराब के नशे में, घमंड में चूर...', 2 किमी तक बाइकर गर्ल का पीछा करता रहा आरोपी बैंसला, SIT का खुलासा |
    Capital Market UPI Charge: 'ट्रेडिंग चार्ज तो देना ही होगा...' स्टॉक, SIP के लिए पेमेंट पर समझ लीजिए UPI चार्ज का नियम |
    6 मंजिला पत्थर चांद से टकराया... बना सबसे बड़ा नया गड्ढा, NASA की खोज |
    ऋषभ पंत को मिली कप्तानी, सरफराज खान बने उपकप्तान... ODI टीम से बाहर होने के बाद अब ईरानी कप में दिखाएंगे दम |
    UN चीफ ने भारत में हुए BRICS को सराहा, कहा- 'ताकतवर मुल्क तोड़ रहे कानून' |
    'मंत्री-अफसर नहीं सुन ही रहे, आखिर जाएं तो जाएं कहां' BJP विधायक अभिजीत सिंह सांगा का वीडियो वायरल |
    'मुफ्त की चीज की कद्र नहीं होती', UPI मर्चेंट चार्ज पर बोले उमर अब्दुल्ला- आम जनता पर न पड़े बोझ, कंपनियों पर टैक्स से कोई एतराज नहीं |
    CGPSC State Service Exam 2025: इंटरव्यू से ठीक 4 दिन पहले रोक! भूपेश बघेल ने उठाए थे सवाल |
    9 साल से बिछड़ी मां को सामने देखकर फूट-फूटकर रोया बेटा... तस्वीर देख गुजरात से लखनऊ पहुंचे परिजन
    Advertisement