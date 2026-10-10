scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाईदुबई फ्लाइट में हमले की जांच करेगी NIA, केंद्र ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

फ्लाईदुबई की फ्लाइट संख्या 1073 में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार पर हमले के मामले की जांच NIA करेगी. आरोप है कि 30 सितंबर 2026 को उड़ान के दौरान ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को हाईजैक करने या क्रैश कराने की कोशिश में कैप्टन पर हमला किया था.

Advertisement
X
फ्लाईदुबई फ्लाइट में पायलट पर हमले की जांच करेगी NIA.(Photo-ITG)
फ्लाईदुबई फ्लाइट में पायलट पर हमले की जांच करेगी NIA.(Photo-ITG)

फ्लाईदुबई की फ्लाइट संख्या 1073 में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार पर हुए हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी. केंद्र सरकार ने एजेंसी को केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. आरोप है कि विमान के ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट को हाईजैक करने या क्रैश कराने की कोशिश के दौरान कैप्टन पर हमला किया था.

केंद्र सरकार को मिली जानकारी के अनुसार, फ्लाईदुबई की यह फ्लाइट 30 सितंबर 2026 को सुबह 7:05 बजे दुबई से रवाना हुई थी. विमान में 174 यात्री और क्रू के 6 सदस्य सवार थे. भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार और ओमानी फर्स्ट ऑफिसर विमान उड़ा रहे थे. सुबह करीब 9:21 बजे जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के पास विमान तेजी से नीचे आने लगा और फिर सऊदी हवाई क्षेत्र की ओर मुड़ गया.

यात्रियों के मुताबिक, उड़ान के दौरान ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन स्मित मछार पर हमला कर दिया. आरोप है कि वह विमान को हाईजैक करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान यात्रियों और क्रू के सदस्यों ने उसे काबू कर लिया. हमले में कैप्टन के सिर और हाथों पर गहरे कट लगे.

सम्बंधित ख़बरें

Hammam al-Hammami, the flydubai co-pilot, frequently travelled to Syria as a teenager during its civil war. (File)
मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा था ओमानी को-पायलट, UAE की जांच में नया खुलासा
'9/11 हमलों से प्रेरित था फ्लाईदुबई का को-पायलट', UAE ने बताई पूरी साजिश
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार अब खतरे से बाहर हैं (Photo-ITG)
कैप्टन स्मित को इजरायली सैल्यूट... पहली बार किसी विदेशी को ये सम्मान
Smit Machchhar
बहादुरी को सम्मान... कैप्टन स्मित मछार को इजरायल देगा वीरता पुरस्कार
TRUMP on FLYDUBAI ATTACK
फ्लाई दुबई फ्लाइट हाईजैक‍िंग को लेकर ट्रंप ने ईरान पर उठाई उंगली, कही ये बात
Advertisement

इसके बाद विमान में मौजूद फ्लाईदुबई के अन्य पायलटों ने कमान संभाली और विमान को सुरक्षित सऊदी अरब के तबुक शहर स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर उतार दिया. विमान की लैंडिंग सुबह 10:45 बजे हुई. इसके बाद सऊदी अधिकारियों ने ओमानी फर्स्ट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया.

NIA को सौंपी गई जांच

केंद्र सरकार के मुताबिक, इस मामले में एंटी हाईजैकिंग एक्ट, 2016 की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16 और धारा 15(1)(a) के तहत अपराध बनते हैं. ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत निर्धारित अपराधों में शामिल हैं. सरकार ने मामले की गंभीरता, इसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों और किसी बड़ी साजिश का पता लगाने की जरूरत को देखते हुए जांच NIA को सौंपने का फैसला किया है. केंद्र ने एजेंसी को केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अराजक तत्वों का फ्लॉप शो, लोकतंत्र की जीत हुई', CJP के प्रोटेस्ट पर BJP का वार |
    'मुझे टीम में नहीं चुना, 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा...', भुवी के कमबैक के बाद छलका मोहम्मद शमी का दर्द, खोली पोल |
    रणबीर कपूर की 'रामायण' क्या एक दिन पहले होगी रिलीज? देखें मूवी मसाला |
    'मरने के बाद कोई फरिश्ता नहीं बन जाता', नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में बोली सिंगर |
    किसी को घसीटा, किसी को टांगकर ले गई... प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा |
    CJP चीफ अभिजित दीपके की दादी का निधन, परिवार में छाया मातम |
    पति चलाते हैं ऑटो, महिला ने शुरू किया काम... अब बच्चा लाखों रुपये की फीस वाले स्कूल में कर रहा पढ़ाई |
    BFI अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, ये है वजह |
    RBI को जल्‍द बढ़ाने चाहिए 0.50% रेपो रेट... नहीं तो आएगा ये संकट, SBI रिसर्च का दावा! |
    दिल्ली CJP प्रदर्शन में जा रही महिला को इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतारा... MP हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, राज्य सरकार को नोटिस
    Advertisement