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'SIR पर झूठ बोल रहे राहुल, EC के बयान से खुली पोल,' BJP का कांग्रेस पर पलटवार

चुनाव आयोग द्वारा प्रेस रिलीज जारी किए जाने के बाद, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना आधार के बेबुनियाद आरोप लगाए.

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राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए: रविशंकर प्रसाद (Photo: PTI, X/ANI Screengrab)
राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए: रविशंकर प्रसाद (Photo: PTI, X/ANI Screengrab)

CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई. बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में यह भी साफ किया गया कि पश्चिम बंगाल, बिहार समेत अन्य राज्यों में SIR को लेकर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. 

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर बेबुनियाद आरोप लगाए. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चुनाव आयोग की बैठक में CEC और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में साफ बताया गया है कि SIR की प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू हुई थी. इसकी शुरुआत बिहार से हुई और बाद में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी हुई. 

राहुल गांधी ने झूठ बोला: रविशंकर प्रसाद

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उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया को सही माना था. रविशंकर प्रसाद ने TMC और CP(I)M पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ.  उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए उनपर झूठ बोलने का आरोप लगाया. 

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यह भी पढ़ें: 'ज्ञानेश कुमार को चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई', राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला

सर्वसम्मति से हुआ था फैसला

चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि हाल के महीनों में आयोग ने देश भर में SIR समेत कई फैसले लिए हैं. आयोग के मुताबिक, SIR को लेकर पहला आदेश 24 जून 2025 को जारी किया गया था. इसकी शुरुआत बिहार से हुई. इसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी आदेश जारी किए गए. आयोग ने कहा कि ये सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 मई 2026 को अपने आदेश में SIR को सही ठहराया था. 

आयोग ने बताया कि सर्वसम्मति से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का शेड्यूल 27 अक्टूबर  2025 को जारी किया गया था. इसके बाद 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 को शेड्यूल जारी हुआ. आयोग ने कहा कि मतदाताओं की अंतिम संख्या का पता तीसरे चरण के बचे हुए 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद ही चेलगा. 

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