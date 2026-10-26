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चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- SIR पर ज्ञानेश कुमार ने सर्वसम्मति से लिए फैसले

SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने जवाब में कई अहम दावों पर सफाई दी है.

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मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार. (File Photo: PTI)
मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार. (File Photo: PTI)

वोटर लिस्ट की जांच यानी SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. आयोग ने हलफनामा दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अकेले फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है. आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े तीनों आदेश सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए गए थे. साथ ही, फार्म 6 में बदलाव के आरोपों पर भी सफाई दी गई है. आयोग ने यह भी बताया कि फाइल पर किसी अधिकारी की टिप्पणी या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

चुनाव आयोग के मुताबिक, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR को लेकर जारी किए गए तीनों आदेश आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे. हलफनामे को ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने मंजूरी दी है.

आयोग ने कहा कि फाइल पर चर्चा के दौरान किसी आयुक्त की टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता. फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे आयुक्त और आखिर में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है. जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी ली जाती है. बाद में इसे फाइल पर दर्ज किया जाता है.

आयोग ने यह भी कहा कि 28 जुलाई को काम बांटने से जुड़ा आदेश प्रतिनियुक्ति पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था. दोनों चुनाव आयुक्तों ने अगले दिन कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा. आयोग के मुताबिक, 30 जुलाई के संयुक्त निर्देश के बाद यह आदेश लागू नहीं किया गया.
 

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(खबर अपडेट हो रही है)
 

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