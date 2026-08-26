'50 रुपये का हेयरकट कराता हूं, मुझे सादगी पसंद', बोले कर्नाटक CM शिवकुमार, बीजेपी ने 1400 करोड़ की संपत्ति पर कसा तंज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने सादगी भरे जीवन को लेकर एक दिलचस्प बात कही है. उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी 50 रुपये में बाल कटवाना पसंद है. मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को इंडिया टुडे राउंडटेबल कर्नाटक कार्यक्रम में कही. यह CM बनने के बाद उनका पहला इंटरव्यू था.

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डीके शिवकुमार ने कहा कि वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि जिंदगी को सरल तरीके से जीना ही उनके लिए बेहतर है. हालांकि, उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है. बीजेपी ने उनके करीब 1400 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति का जिक्र करते हुए इसे विरोधाभास बताया है.

दरअसल, 50 रुपये के हेयरकट की बात एक किस्से से शुरू हुई. इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने बताया कि जून में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में शिवकुमार से मुलाकात की थी.

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सरदेसाई ने बताया कि शिवकुमार दिल्ली की उस कॉलोनी में अपने पसंदीदा नाई से बाल कटवाना चाहते थे. लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया. कर्मचारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वह आम व्यक्ति की तरह किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकते.

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सुरक्षा कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि नाई को मुख्यमंत्री के घर बुला लिया जाए. लेकिन शिवकुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए. उन्होंने खुद नाई के पास जाने की इच्छा जताई.

कर्नाटक मुख्यमंत्री बोले-मैंने सिर्फ 50 रुपये दिए

इंटरव्यू के दौरान सरदेसाई ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका हेयरकट भी बदल गया है. उन्होंने मजाक में पूछा कि क्या अब सरकारी आवास में उन्हें वीआईपी हेयरकट मिलता है.

इस पर शिवकुमार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में उन्होंने अपने बाल कटवाने के लिए सिर्फ 50 रुपये दिए थे. उनके इस जवाब पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी गूंज गई.

सरदेसाई ने मजाक में कहा कि अब जब वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें कम से कम फाइव स्टार हेयरकट तो मिलना चाहिए. लेकिन शिवकुमार ने फिर अपने सादगी भरे जीवन की बात कही.

शिवकुमार ने कहा कि वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. उनके आसपास दिखने वाली महंगी चीजें जरूरी नहीं कि उन्होंने खुद खरीदी हों. उन्होंने अपने दोस्तों का जिक्र किया.

शिवकुमार ने बताया कि कई दोस्त उनसे मिलने आते हैं और महंगी चीजें गिफ्ट करते हैं. उन्होंने लुई वुइटन के एक महंगे मफलर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे महंगे सामान की जरूरत नहीं है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसान कितना खा सकता है. जीवन को सरल तरीके से जीना एक बुनियादी शिष्टाचार है.

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CM डीके शिवकुमार पर बीजेपी ने साधा निशाना

शिवकुमार के 50 रुपये के हेयरकट वाले बयान के बीच उनकी घोषित संपत्ति भी चर्चा में आ गई है. 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक शिवकुमार और उनके आश्रितों की कुल घोषित संपत्ति करीब 1413.78 करोड़ रुपये थी.

मायनेटा के आंकड़ों में यह राशि करीब 1413.80 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें करीब 273.42 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और करीब 1140.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. इसी संपत्ति का हवाला देकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के सादगी वाले बयान पर सवाल उठाए हैं.

कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवकुमार के बयान को लेकर तंज कसा. पार्टी ने 50 रुपये के हेयरकट को उनकी सादगी से जोड़ा. साथ ही रॉलेक्स डेटोना, लुई वुइटन स्कार्फ और कार्टियर घड़ी जैसी महंगी चीजों का जिक्र किया.

₹50 haircut = simple living 😌

Rolex Daytona + LV scarf + Cartier watch = also simple living apparently 💀



𝐇𝐘𝐏𝐎𝐂𝐑𝐈𝐒𝐘 𝐏𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐗. https://t.co/RcPgUAVrTO pic.twitter.com/DG3qQKqz0X — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) August 26, 2026

बीजेपी ने अपने पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या 50 रुपये का हेयरकट और महंगी चीजें दोनों ही सादगी का हिस्सा हैं. पार्टी ने शिवकुमार पर निशाना साधते हुए इसे पाखंड बताया.

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इस पूरे विवाद के बीच शिवकुमार का कहना है कि उन्हें दिखावे की जिंदगी पसंद नहीं है. उनका जोर सादा जीवन जीने पर है. वहीं बीजेपी उनकी घोषित संपत्ति और महंगी चीजों का हवाला देकर उनके दावे पर सवाल उठा रही है.



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