'पंडाल के पीछे नॉन-वेज, गंदा खाना हमको नहीं पसंद', बंगाल दुर्गा पूजा पर बोले धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर बयान दिया है. हावड़ा में हनुमान कथा कार्यक्रम के दौरान शनिवार को उन्होंने कहा कि बंगाल की उन्हें एक बात बहुत बुरी लगती है और उससे उनके दिल को ठेस पहुंचती है. उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे नॉन-वेज खाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई.

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धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जब नवरात्रि आती है और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाए जाते हैं, तो कई जगह पंडाल के पीछे या तख्त के नीचे नॉन-वेज और दूसरे तरह के भोजन बनाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं है. उन्होंने इस बार की नवरात्रि में बंगाल के लोगों से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील की.

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दुर्गा पूजा पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह ऐसे लोगों को धार्मिक नहीं मानेंगे. उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के पीछे इस तरह का खाना बनाते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं बल्कि पाखंडी कहा जाएगा.

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धीरेंद्र शास्त्री ने बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान हिंदू जागें और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें. उनका यह बयान अब चर्चा में है.

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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े स्तर पर मनाई जाती है और इस दौरान जगह-जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने इसी धार्मिक आयोजन के संदर्भ में पंडालों के पीछे नॉन-वेज खाना बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

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