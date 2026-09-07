scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Get Rid Of Pigeons: बालकनी और AC को कबूतरों ने बना लिया है अपना घर, फैला रहे गंदगी? करें ये 'देसी जुगाड़', फिर कभी नहीं बनाएंगे घोंसला

How To Get Rid Of Pigeons: बालकनी और AC पर बार-बार आने वाले कबूतरों से परेशान हैं? उनकी बीट, पंख और घोंसले की गंदगी से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान उपाय. बर्ड नेट और स्पाइक्स लगाने से लेकर CD का इस्तेमाल करने, खाना-पानी न छोड़ने और बालकनी की नियमित सफाई करने तक, इन आसान तरीकों से कबूतरों को घर के आसपास आने और घोंसला बनाने से रोकने में मदद मिल सकती है.

Advertisement
X
कबूतरों से छुटकारा दिलाने के लिए CD भी आपकी मदद कर सकती हैं. (Photo: ITG)
कबूतरों से छुटकारा दिलाने के लिए CD भी आपकी मदद कर सकती हैं. (Photo: ITG)

How To Get Rid Of Pigeons: शहरों में कबूतरों का बालकनी, खिड़की और AC के आसपास डेरा जमाना अब आम बात हो गई है. शुरुआत में बालकनी में या AC के ऊपर बैठे एक-दो कबूतर नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये जगह उनके रहने का ठिकाना बन जाती है. उन्हें वहां बैठने की आदत पड़ जाती है. कई बार तो ये देखने को मिलता है कि कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं. ऐसे में वो वहां पर 24 घंटे रहने लगते हैं. इसकी वजह से बालकनी में जगह-जगह बीट, पंख और छोटे-छोटे तिनके दिखाई देने लगता है. मतलब साफ है कबूतरों के बैठने से बालकनी बुरी तरह से गंदी रहने लगती है, जो लोगों के लिए परेशानी बढ़ाती है.

अगर आपके घर में भी कबूतर रोज आकर बैठते हैं और आप उनकी गंदगी से परेशान हैं, तो हर बार उन्हें भगाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान उपायों से आप अपनी बालकनी और AC के आसपास आने से रोक सकते हैं. खास बात ये है कि इन तरीकों में कबूतरों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए जानते हैं क्या हैं वो तरीके.

1. बालकनी में लगवा लें बर्ड नेट: अगर कबूतर बार-बार बालकनी के अंदर आ रहे हैं, तो वहां जाली लगवाना सबसे आसान तरीका है. जाली पूरे खुले हिस्से को कवर कर देती है, जिससे कबूतर अंदर घुसकर बैठ या घोंसला नहीं बना पाते. जाली लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किनारों पर जरा सी भी खुली जगह न छूटे. छोटी सी जगह भी कबूतरों के अंदर आने के लिए काफी हो सकती है.

Advertisement

2. AC के ऊपर लगाएं बर्ड स्पाइक्स: अगर कबूतर आकर सीधा AC पर बैठते हैं, तो बर्ड स्पाइक्स आपके काम आ सकते हैं. आप AC के आसपास चौड़ी पट्टी पर एंटी-बर्ड स्पाइक्स लगवा सकते हैं. ऐसे करने से उनका AC पर बैठना मुश्किल हो जाता है और वो वहां नहीं आते हैं. इसी तरह इन्हें बालकनी की रेलिंग और खिड़की की चौखट जैसी जगहों पर भी लगाया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

घर पर नीम से बनाएं साबुन (Photo-ITG)
घर पर बनाएं नीम का साबुन, स्किन से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर!
देसी तरीके से घर पर बनाएं चने का सत्तू (Photo-ITG)
घर पर काले चने से बनाएं शुद्ध सत्तू, आसान है तरीका
ढाबे वाली मूंग दाल तड़का रेसिपी (Photo-ITG)
घर पर बनाएं ढाबे वाली मूंग दाल तड़का, रोटी-पराठे के साथ लगेगी टेस्टी
Miss World 2026
कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहैरी मोला? इस सवाल का जवाब देकर जीता ताज
Nikita Porwal’s Miss World 2026
मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, निकिता ने बनाई टॉप 40 में जगह

3. पुरानी CD भी आ सकती है काम: घर में पड़ी पुरानी CD या DVD को फेंकने के बजाय कबूतरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें बालकनी या उस जगह के पास लटका दें जहां कबूतर ज्यादा बैठते हैं.

धूप पड़ने पर CD से निकलने वाली चमक और उसका हिलना-डुलना कबूतरों को उस जगह पर आराम से बैठने से रोक सकता है. एल्युमिनियम फॉयल की पट्टियां या चमकीली रिफ्लेक्टिव टेप भी इसी तरह इस्तेमाल की जा सकती है.  

4. बालकनी में खाना-पानी न छोड़ें: अगर आपकी बालकनी में रोज कबूतर आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि वहां उन्हें खाना ना मिल रहा हो. अनाज के दाने, खाने के टुकड़े और खुले कूड़ेदान कबूतरों को बार-बार उसी जगह लौटने का कारण दे सकते हैं. इसलिए बालकनी में खाना न छोड़ें और खाने के बाद गिरे हुए दाने या टुकड़ों को तुरंत साफ कर दें. अगर आसपास कोई कूड़ेदान रखा है तो उसे ढककर रखें.

Advertisement

5. घोंसला बनाने वाली चीजें हटा दें: कबूतरों को अगर किसी कोने में घोंसला बनाने के लिए कागज, कपड़ा, गत्ता, सूखी टहनियां या दूसरी चीजें मिल जाएं तो वो वहां बार-बार लौट सकते हैं. इसलिए बालकनी में बेकार का सामान जमा करके न रखें. खासकर AC के पीछे, खिड़की के कोनों और ऐसी जगहों पर नजर रखें जहां कबूतर आसानी से छिप सकते हैं.  

6. बालकनी की सफाई को हल्के में न लें: कबूतरों की बीट साफ करने के बाद भी अगर उसी जगह गंदगी जमा रहती है, तो सफाई की समस्या बनी रह सकती है. इसलिए रेलिंग, फर्श, खिड़की की चौखट और AC के आसपास की जगह को रोजाना अच्छे से साफ रखें.

सफाई करते समय सूखी बीट को सीधे झाड़ने के बजाय पहले उसे हल्का गीला करना बेहतर रहता है, ताकि धूल उड़ने की संभावना कम हो. अगर बहुत ज्यादा गंदगी या घोंसला जमा हो गया है, तो सावधानी से सफाई करें.

7. कबूतरों को खाना खिलाने से बचें: कई लोग बालकनी या खिड़की के पास कबूतरों को दाना डालते हैं. इससे पक्षियों को उसी जगह लगातार खाना मिलने लगता है और वे उस जगह को अपना ठिकाना बना सकते हैं. अगर आप कबूतरों को बालकनी से दूर रखना है, तो घर के ठीक बाहर उन्हें दाना डालने से बचना बेहतर है. इससे उनके बार-बार लौटने का चांस कम करने में मदद मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    RSS चीफ मोहन भागवत बोले-कर्मभूमि के प्रति वफादार रहें ब्रिटिश हिंदू |
    बोल्ड हुई कपूर खानदान की लाडली, मोनोकनी में छाया लुक, भीगी जुल्फें झटकाकर दिखाया टशन |
    Gold-Silver Rate Fall: अचानक इतना सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट |
    सहारनपुर मस्जिद के नीचे प्राचीन कुंआ: साध्वी प्राची बोलीं- खुदाई में शिव मिले तो हमारे और शव मिले तो तुम्हारे; स्वामी यशवीर ने किया मंदिर होने का दावा |
    रावण दहन जैसा बर्निंग बुल! पटाखों से जोरदार धमाका... मेक्सिको में 10 की मौत |
    Vastu Tips For Eating Food: घर के किन स्थानों पर बैठकर खाना चाहिए? जानें वास्तु नियम |
    भारत में दिवाली पर होती है घर की सफाई, वैसे US में भी करते हैं ‘महासफाई’, जानें कब और क्यों? |
    राम वनगमन पथ की सड़क निर्माण के दौरान ही धंसी, 4400 करोड़ की परियोजना पर उठे सवाल |
    'बचा लो उनको, बचाओ...', सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरते ही चिल्लाई महिला, रो-रोकर बुरा हाल! VIDEO |
    'युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रैटजी जरूरी', CDS ने गिनाई वॉर फ्रंट की चुनौतियां
    Advertisement