How To Get Rid Of Pigeons: बालकनी और AC को कबूतरों ने बना लिया है अपना घर, फैला रहे गंदगी? करें ये 'देसी जुगाड़', फिर कभी नहीं बनाएंगे घोंसला

How To Get Rid Of Pigeons: शहरों में कबूतरों का बालकनी, खिड़की और AC के आसपास डेरा जमाना अब आम बात हो गई है. शुरुआत में बालकनी में या AC के ऊपर बैठे एक-दो कबूतर नजर आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये जगह उनके रहने का ठिकाना बन जाती है. उन्हें वहां बैठने की आदत पड़ जाती है. कई बार तो ये देखने को मिलता है कि कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं. ऐसे में वो वहां पर 24 घंटे रहने लगते हैं. इसकी वजह से बालकनी में जगह-जगह बीट, पंख और छोटे-छोटे तिनके दिखाई देने लगता है. मतलब साफ है कबूतरों के बैठने से बालकनी बुरी तरह से गंदी रहने लगती है, जो लोगों के लिए परेशानी बढ़ाती है.

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अगर आपके घर में भी कबूतर रोज आकर बैठते हैं और आप उनकी गंदगी से परेशान हैं, तो हर बार उन्हें भगाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान उपायों से आप अपनी बालकनी और AC के आसपास आने से रोक सकते हैं. खास बात ये है कि इन तरीकों में कबूतरों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए जानते हैं क्या हैं वो तरीके.



1. बालकनी में लगवा लें बर्ड नेट: अगर कबूतर बार-बार बालकनी के अंदर आ रहे हैं, तो वहां जाली लगवाना सबसे आसान तरीका है. जाली पूरे खुले हिस्से को कवर कर देती है, जिससे कबूतर अंदर घुसकर बैठ या घोंसला नहीं बना पाते. जाली लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किनारों पर जरा सी भी खुली जगह न छूटे. छोटी सी जगह भी कबूतरों के अंदर आने के लिए काफी हो सकती है.

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2. AC के ऊपर लगाएं बर्ड स्पाइक्स: अगर कबूतर आकर सीधा AC पर बैठते हैं, तो बर्ड स्पाइक्स आपके काम आ सकते हैं. आप AC के आसपास चौड़ी पट्टी पर एंटी-बर्ड स्पाइक्स लगवा सकते हैं. ऐसे करने से उनका AC पर बैठना मुश्किल हो जाता है और वो वहां नहीं आते हैं. इसी तरह इन्हें बालकनी की रेलिंग और खिड़की की चौखट जैसी जगहों पर भी लगाया जा सकता है.

3. पुरानी CD भी आ सकती है काम: घर में पड़ी पुरानी CD या DVD को फेंकने के बजाय कबूतरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें बालकनी या उस जगह के पास लटका दें जहां कबूतर ज्यादा बैठते हैं.

धूप पड़ने पर CD से निकलने वाली चमक और उसका हिलना-डुलना कबूतरों को उस जगह पर आराम से बैठने से रोक सकता है. एल्युमिनियम फॉयल की पट्टियां या चमकीली रिफ्लेक्टिव टेप भी इसी तरह इस्तेमाल की जा सकती है.

4. बालकनी में खाना-पानी न छोड़ें: अगर आपकी बालकनी में रोज कबूतर आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि वहां उन्हें खाना ना मिल रहा हो. अनाज के दाने, खाने के टुकड़े और खुले कूड़ेदान कबूतरों को बार-बार उसी जगह लौटने का कारण दे सकते हैं. इसलिए बालकनी में खाना न छोड़ें और खाने के बाद गिरे हुए दाने या टुकड़ों को तुरंत साफ कर दें. अगर आसपास कोई कूड़ेदान रखा है तो उसे ढककर रखें.

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5. घोंसला बनाने वाली चीजें हटा दें: कबूतरों को अगर किसी कोने में घोंसला बनाने के लिए कागज, कपड़ा, गत्ता, सूखी टहनियां या दूसरी चीजें मिल जाएं तो वो वहां बार-बार लौट सकते हैं. इसलिए बालकनी में बेकार का सामान जमा करके न रखें. खासकर AC के पीछे, खिड़की के कोनों और ऐसी जगहों पर नजर रखें जहां कबूतर आसानी से छिप सकते हैं.

6. बालकनी की सफाई को हल्के में न लें: कबूतरों की बीट साफ करने के बाद भी अगर उसी जगह गंदगी जमा रहती है, तो सफाई की समस्या बनी रह सकती है. इसलिए रेलिंग, फर्श, खिड़की की चौखट और AC के आसपास की जगह को रोजाना अच्छे से साफ रखें.

सफाई करते समय सूखी बीट को सीधे झाड़ने के बजाय पहले उसे हल्का गीला करना बेहतर रहता है, ताकि धूल उड़ने की संभावना कम हो. अगर बहुत ज्यादा गंदगी या घोंसला जमा हो गया है, तो सावधानी से सफाई करें.

7. कबूतरों को खाना खिलाने से बचें: कई लोग बालकनी या खिड़की के पास कबूतरों को दाना डालते हैं. इससे पक्षियों को उसी जगह लगातार खाना मिलने लगता है और वे उस जगह को अपना ठिकाना बना सकते हैं. अगर आप कबूतरों को बालकनी से दूर रखना है, तो घर के ठीक बाहर उन्हें दाना डालने से बचना बेहतर है. इससे उनके बार-बार लौटने का चांस कम करने में मदद मिल सकती है.

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