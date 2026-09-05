Weekly Rashifal (7 to 13 september): पैसे की उधारी कुंभ राशि पर भारी! जानें नए सप्ताह में अपनी राशि का हाल

सितंबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र ने ग्रहों की चाल के आधार पर सभी 12 राशियों का हाल बताया है. सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा एकसाथ विराजमान होंगे. सिंह राशि में सूर्य-बुध-केतु का त्रिग्रही योग बनेगा. इसके अलावा, कर्क राशि में बृहस्पति, तुला में शुक्, कुंभ में राहु और मीन राशि में शनि मौजूद रहेंगे. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है.
मेष राशि
इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे करने के अवसर बनेंगे. परिवार की परेशानियां कम होंगी और धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में स्थिति बेहतर होगी, जबकि व्यापारियों को चुनौतियों से निपटने में सफलता मिल सकती है. छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय देना होगा.
महत्वपूर्ण फैसला: मंगलवार
सावधानी: क्रोध और विवाद से बचें.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की आरती करें.
वृष राशि
वृष राशि वालों के लिए धन और करियर के लिहाज से सप्ताह अच्छा रह सकता है. अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और मेहनत से प्रोफेशन में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के प्रयास सफल होंगे. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें.
महत्वपूर्ण फैसला: शुक्रवार
सावधानी: स्वास्थ्य, खान-पान और बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें.
शुभ रंग: सफेद
उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी और व्यापार दोनों में प्रयास तेज करने से लाभ मिलेगा. परिवार की परेशानियां भी कम हो सकती हैं.
महत्वपूर्ण फैसला: बुधवार
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी न करें.
शुभ रंग: सफेद और क्रीम
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए पुराने और अटके हुए काम पूरे करने का सप्ताह है. किसी भी काम को टालने से बचें. नौकरी में करियर बदलने का विचार है तो फिलहाल रुकना बेहतर रहेगा. व्यापार में अधिक उधार लेनदेन से बचें. यात्रा से लाभ मिल सकता है और मेहनत से आय बढ़ाने के अवसर बनेंगे.
महत्वपूर्ण फैसला: बृहस्पतिवार
सावधानी: खर्चों को नियंत्रित करें और विवाद से दूर रहें.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन करें.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा. चल रही परेशानियां कम होंगी और तनाव में भी कमी आएगी. मित्रों की मदद से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं. करियर और प्रोफेशन में बेहतर करने के लिए प्रयास तेज करें. प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है.
महत्वपूर्ण फैसला: बृहस्पतिवार
सावधानी: खान-पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी यात्रा से बचें.
शुभ रंग: हल्का लाल
उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं. कहीं पैसा फंसा है तो उसकी प्राप्ति हो सकती है. करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत और सावधानी से काम करना होगा. व्यापारियों को जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने से बचना चाहिए.
महत्वपूर्ण फैसला: बुधवार
सावधानी: अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें और बजट का ध्यान रखें.
शुभ रंग: हरा
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.
तुला राशि
तुला राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं. मेहनत का फल मिलेगा और प्रोफेशन में सफलता के योग बनेंगे. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं और सही रिश्ते का चुनाव करने का अवसर मिल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं.
महत्वपूर्ण फैसला: शुक्रवार
सावधानी: खर्चों को बढ़ने न दें और वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें.
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: भगवान कृष्ण का पूजन करें और मिश्री-मेवे का भोग लगाएं.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह लगातार मेहनत करनी होगी, तभी कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पहले से तैयार रखें. छात्रों को पढ़ाई से मन भटकने नहीं देना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.
महत्वपूर्ण फैसला: बुधवार
सावधानी: स्वास्थ्य और खर्चों पर विशेष ध्यान दें.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: भगवान कृष्ण की पूजा करें और मेवे का भोग लगाएं.
धनु राशि
धनु राशि वालों को इस सप्ताह कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रोफेशन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों के लिए कुछ नया शुरू करने या कारोबार में नई चीज जोड़ने का समय है. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी और मन की चिंता कम होगी.
महत्वपूर्ण फैसला: बृहस्पतिवार
सावधानी: आलस्य के कारण काम न टालें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
शुभ रंग: पीला
उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के अवसर बन सकते हैं. नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने के लिए प्रयास बढ़ाने की जरूरत होगी. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं.
महत्वपूर्ण फैसला: बृहस्पतिवार
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें.
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह नकारात्मक विचारों से बचना होगा. बार-बार अपने फैसले बदलने के बजाय धैर्य के साथ काम करें. नौकरी में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा. व्यापारियों को अधिक उधार लेनदेन से बचना चाहिए. प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला परिवार की सलाह लेकर करना बेहतर रहेगा.
महत्वपूर्ण फैसला: शुक्रवार
सावधानी: खर्च नियंत्रित करें और विरोधियों को हल्के में न लें.
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: भगवान कृष्ण को प्रतिदिन मिश्री का भोग लगाएं.
मीन राशि
मीन राशि वालों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ानी होगी. रुके हुए काम पूरे करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति पर विचार करें. नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. व्यापारियों के लिए लाभ का समय रह सकता है. महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है.
महत्वपूर्ण फैसला: बृहस्पतिवार
सावधानी: स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखें तथा भावुक होकर निर्णय न लें.
शुभ रंग: पीला
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.