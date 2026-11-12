दिल्ली में 11 KM का घाट, गुजरात में जुटेंगे 25 हजार श्रद्धालु, छठ की तैयारी तेज

छठ महापर्व को लेकर दिल्ली से गुजरात तक तैयारियां तेज हो गई हैं. दिल्ली में मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट तैयार किया गया है. वहीं, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे भी बड़े आयोजन की तैयारी है. यहां शाम की पूजा में 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

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दिल्ली में छठ पूजा के लिए मुनक नहर के किनारे बने घाट पर खास इंतजाम किए गए हैं. यहां साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. इस घाट का उद्घाटन आज किया जा रहा है. इसका मकसद व्रतियों को पूजा के लिए बेहतर जगह उपलब्ध कराना है.

साबरमती रिवरफ्रंट पर जुटेंगे हजारों श्रद्धालु

गुजरात के अहमदाबाद में भी छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. साबरमती रिवरफ्रंट पर हर साल बड़े स्तर पर छठ पूजा का आयोजन होता है. छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष महेंद्र झा के मुताबिक, इस बार शाम की पूजा में 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

महेंद्र झा पिछले 25 साल से अहमदाबाद में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि साबरमती नदी के किनारे छठ पूजा के लिए खास जगह तय कराने में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रही थी. इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने इस घाट को मंजूरी दी और विजय रुपाणी सरकार के दौरान इसका उद्घाटन हुआ.

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अहमदाबाद में 10 से ज्यादा जगहों पर आयोजन

अहमदाबाद में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के करीब 10 लाख लोग रहते हैं. इनमें से कई लोग छठ पूजा के लिए अपने घर नहीं जा पाते. ऐसे लोगों की सुविधा के लिए शहर में 10 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा के इंतजाम किए गए हैं.

इस बार भी साबरमती रिवरफ्रंट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य की उपासना करेंगे. दिल्ली की मुनक नहर से लेकर गुजरात के साबरमती तट तक छठ महापर्व की तैयारियां दिखाई दे रही हैं.



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