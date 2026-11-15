scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वोट चोरी पर कांग्रेस हुई आक्रामक, अब 26 नवंबर को निकालेगी 'संविधान रक्षा' मार्च

कांग्रेस 26 नवंबर को 'संविधान रक्षा' मार्च निकालने जा रही है. इसके साथ ही पार्टी डिलीट किए गए वोटर्स के बूथ लेवल वेरिफिकेशन के लिए कैंपेन भी चलाएगी. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस प्लान की जानकारी दी.

Advertisement
X
26 नवंबर को कांग्रेस 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. (Photo: PTI)
26 नवंबर को कांग्रेस 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. (Photo: PTI)

वोट चोरी के मुद्दे को धार देते हुए कांग्रेस 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी. इसके साथ ही पार्टी डिलीट किए गए वोटर्स के बूथ लेवल वेरिफिकेशन के लिए कैंपेन चलाएगी और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपाल भी लगाएगी.

रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य अहम पदाधिकारियों को जारी एक सर्कुलर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इस प्लान की जानकारी दी.

वेणुगोपाल ने कहा कि फेज-4 'दिल्ली चलो' के तहत 25 और 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम अब बाद की तारीख में होंगे, क्योंकि 26 नवंबर को हर पीसीसी राज्यों में 'संविधान रक्षा' मार्च निकालेगी.

सम्बंधित ख़बरें

दंगल: कांग्रेस सियासत चमकाने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रही?
Political row over Italian leader raising slogan at Congress summit in Hyderabad.
कांग्रेस के मंच से विदेशी नेता ने लगाया नारा, BJP ने बोला तीखा हमला
हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए थे. (Photo: X/BJP)
CM के जाते ही हंगामा करना पड़ा भारी, कांग्रेस MLA समेत 6 पर केस दर्ज
Raj Thackrey
छठ पूजा विवाद को लेकर राज ठाकरे और कांग्रेस पर भड़के मनोज तिवारी
Rahul Gandhi is completely right on democracy issue, says Congress leader.
'राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर जो कहा वह...', बोले प्रमोद तिवारी

वेणुगोपाल ने कहा कि इस मार्च से पहले 'वोट रक्षक' कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर डिलीट किए गए वोटों का वेरिफिकेशन करेंगे.

यह भी पढ़ें: माइक फेंका, चलाई कुर्सियां और सीएम को दी चुनौती... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

सर्कुलर के शेड्यूल के मुताबिक, 22 नवंबर तक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) लेवल की मीटिंग्स, 'वोट रक्षकों' की नियुक्ति और ग्राउंड कैडर की ट्रेनिंग पूरी होगी. इसके बाद 22 से 30 नवंबर तक वोट रक्षक बूथ लेवल पर डिलीट किए गए वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, जिसकी मंडल अध्यक्ष रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे. 

Advertisement

अभियान के मुख्य इवेंट के तौर पर 26 नवंबर को हर राज्य मुख्यालय में 'संविधान रक्षा' मार्च निकलेगा. वेरिफिकेशन से मिले तथ्यों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांव के लेवल पर 'वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल' लगाई जाएंगी.

सर्कुलर में कहा गया है कि संविधान बचाने के प्रति कांग्रेस के कमिटमेंट को दिखाने के लिए यह मार्च डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की किसी प्रमुख प्रतिमा से शुरू होना चाहिए.

सर्कुलर में कहा गया, 'सभी डीसीसी के साथ पीसीसी स्तर की एक प्रारंभिक बैठक तुरंत आयोजित की जानी है, जो 17 नवंबर से पहले होनी चाहिए.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वोट चोरी पर कांग्रेस हुई आक्रामक, अब 26 नवंबर को निकालेगी 'संविधान रक्षा' मार्च |
    पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानों में भी ठंड जारी... मौसम क्या संकेत दे रहा? देखें |
    Snakes Safety Tips: सर्दियों के मौसम में क्यों घरों का रुख करते हैं सांप? इन 3 चीजों को तुरंत कर दें बाहर |
    खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, दो दिन बाद झाड़ियों में मिली लाश, कातिल की तलाश |
    यूपी में पीडीए और मुस्लिम वोटों को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच जुबानी जंग |
    SIR में नाम कटा तो भी नहीं चलेगा केस, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दी सफाई |
    यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के नए मोर्चे से सियासी हलचल तेज |
    योगी के 80-20 बनाम अखिलेश के 95-5 की जंग, किसका चलेगा दांव? देखें |
    केरलम सरकार मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए खरीदेगी 24 नई गाड़ियां, CM का पुराना बयान वायरल |
    अहमदाबाद की ज्वैलरी शॉप से 41 लाख के असली गहने गायब कर रख दिए नकली, राज खुला तो नाश्ता लाने के बहाने भागा मैनेजर
    Advertisement