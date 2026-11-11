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मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी, यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे सांसद को भी जगह, BJP ने घेरा

मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमेटियों का ऐलान कर दिया है. इनर मणिपुर के सांसद और JNU प्रोफेसर बिमोल अकोइजम को तीन अहम कमेटियों में जगह दी गई है. उन पर JNU की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं.

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मणिपुर चुनाव की 3 अहम कमेटियों में बिमोल अकोइजम को जगह मिली है. (File Photo-PTI)
मणिपुर चुनाव की 3 अहम कमेटियों में बिमोल अकोइजम को जगह मिली है. (File Photo-PTI)

कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी कमेटियों का ऐलान किया है. इसमें इनर मणिपुर से सांसद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर बिमोल अकोइजम को भी जगह दी गई है. 

अकोइजम पर JNU की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उन्हें कांग्रेस ने तीन अहम कमेटियों में शामिल किया है. इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पार्टी को महिला विरोधी बताया है.

तीन अहम कमेटियों में मिली जगह

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कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक, बिमोल अकोइजम को प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किया गया है. इसके अलावा उन्हें कैंपेन कमेटी में भी जगह मिली है. वह मेनिफेस्टो कमेटी के सह-अध्यक्ष भी बनाए गए हैं. यानी मतलब साफ है कि मणिपुर चुनाव की तैयारी और पार्टी की रणनीति तय करने में उनकी अहम भूमिका होगी.

कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन कमेटियों का गठन किया है. इनका काम चुनाव से जुड़ी तैयारियों को आगे बढ़ाना और पार्टी के अभियान की दिशा तय करना है. हालांकि, अकोइजम को इन कमेटियों में शामिल किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है.

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Congress Committe list
कांग्रेस की चुनावी कमेटियों में बिमोल अकोइजम को अहम जिम्मेदारी मिली है.

बीजेपी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कांग्रेस के इस फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी रुख एक बार फिर सामने आया है. कपूर ने कहा कि भाई दूज जैसे दिन पार्टी ने ऐसे सांसद को चुनावी कमेटियों में जगह दी, जिन पर 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं.

कपूर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने अकोइजम को चुनाव और मेनिफेस्टो कमेटी में शामिल करके अपना रुख दिखा दिया है. उनके मुताबिक, कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उसके फैसले कुछ और कहानी बताते हैं.

प्रवीण शंकर कपूर ने यह भी कहा कि सांसद अकोइजम को कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन वह इस मामले में बरी नहीं हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि 11 छात्राओं से जुड़े यौन उत्पीड़न का पुलिस मामला अब भी उनके खिलाफ बना हुआ है.

Manipur Congress Committe List
BJP ने कांग्रेस की इस नियुक्ति पर निशाना साधा है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए. BJP का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को पार्टी में जिम्मेदारी देना गलत है.

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प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया. भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं.

उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि अकोईजाम पर JNU की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. भंडारी ने कांग्रेस के 'स्मैश द पैट्रियार्की' नारे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह नारा सिर्फ दिखावा है. भंडारी ने कांग्रेस के छात्र संगठन और कुछ अन्य राजनीतिक फैसलों को लेकर भी आरोप लगाए. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
 

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