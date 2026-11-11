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Chhath Song: डूबते सूरज को भी मिलता है सम्मान, छठी मइया का यही है सबसे बड़ा संदेश, आ गया छठ का नया गाना ‘बड़ी छठी मइया हमार’

छठ पर्व के दौरान कई नए गाने रिलीज होते हैं. सिमरन श्रुति की आवाज में नया गाना रिलीज हुआ है, जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

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छठ का नया गाना रिलीज (Photo: Screengrabs)
छठ का नया गाना रिलीज (Photo: Screengrabs)

छठ महापर्व की महिमा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इस बार एक नया छठ गीत भक्ति के साथ-साथ समाज को एक ऐसी सीख देने आ रहा है, जो दिल को छू जाएगी. गीत का नाम है ‘सबसे अनोखा बड़ी छठी मइया हमार’. इसे अपनी सुरीली आवाज दी है गायिका सिमरन श्रुति ने, जबकि इसके बोल लिखे हैं जाने-माने गीतकार मनोज भावुक ने.

छठ का नया गाना

यह गीत सिर्फ छठी मइया की भक्ति और महिमा का बखान नहीं करता, बल्कि इसमें समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी छिपा है. बात है बराबरी की, आपसी सम्मान की और इंसानियत की. गीत बताता है कि छठी मइया के दरबार में न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा. यहां जाति, धर्म और छोटे-बड़े का भेद नहीं चलता. हर भक्त की आस्था का अपना महत्व है.

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गीत में छठ पूजा की एक खास खूबी भी सामने आती है. इस पर्व में पूजा के लिए किसी पुरोहित या पंडित का होना जरूरी नहीं बताया गया है. सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और नियम के साथ की गई पूजा ही सबसे बड़ी बात है.

अब छठ का रंग सिर्फ बिहार और भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है. विदेशों में बसे भारतीय भी पूरे उत्साह से यह पर्व मनाते हैं. इतना ही नहीं, दूसरे देशों के लोग भी इस लोक आस्था से जुड़ रहे हैं. गीत में इसी बदलती तस्वीर को दिखाया गया है. नदी हो, तालाब हो, स्विमिंग पूल हो या कोई दूसरी जगह, भक्त जहां भी सच्चे मन से अर्घ्य देते हैं, वहां उनकी श्रद्धा ही सबसे अहम होती है.

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लेकिन इस गीत की सबसे दिल छू लेने वाली बात है डूबते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा. आम तौर पर दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन छठ में पहले ढलते सूरज को भी उतनी ही श्रद्धा से प्रणाम किया जाता है. यही परंपरा हमें जिंदगी का बड़ा सबक देती है कि सम्मान सिर्फ कामयाबी की बुलंदियों पर बैठे लोगों का नहीं, बल्कि मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों का भी होना चाहिए.

यहां सुने गाना...

‘सबसे अनोखा बड़ी छठी मइया हमार’ सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि समानता, प्रेम, सम्मान और इंसानियत का पैगाम भी है. सिमरन श्रुति की आवाज और मनोज भावुक के शब्दों के जरिए यह गीत छठी मइया की महिमा को एक नए अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा.

गायिका सिमरन श्रुति ने श्रोताओं से अपील की है कि वे इस गीत को जरूर सुनें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें और इसके खूबसूरत संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं. अब देखना होगा कि भक्ति और सामाजिक संदेश का यह संगम लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाता है.
 

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