'कोई बॉन्ड साइन नहीं किया, फिर सड़कों पर उतरेंगे', दिल्ली पुलिस के दावे पर दिपके का नया पोस्ट

अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, जिसमें प्रदर्शन नहीं करने की बात कही गई हो. दिपके ने कहा कि वे एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे.

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रविवार सुबह अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया. शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड भी जमा कराया गया है.

तीनों को शनिवार को मुंबई से दिल्ली पहुंचने वाली फ्लाइट के लैंड करने के बाद विमान के अंदर ही हिरासत में लिया गया था. वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे.

CJP के लीगल मामलों की हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों नेताओं को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे एक साल तक 'शांति भंग' नहीं करेंगे. इससे पहले रविवार सुबह दिल्ली पुलिस ने बताया था कि तीनों नेताओं को एहतियाती हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने उनके खिलाफ BNSS की धारा 126 (शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा) और धारा 170 (संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी) के तहत कार्रवाई की थी.

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Haven’t signed any bond that says we won’t protest. We will hit the streets again. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026

पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 10 अक्टूबर 2026 को BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियाती हिरासत में लिया गया था. पुलिस के मुताबिक, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और तीनों को 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली कैंट स्थित SEM कोर्ट में पेश किया गया.

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