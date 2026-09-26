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Sennheiser ने भारत में लॉन्च किया ₹39,990 वाला हेडफोन, फीचर्स उड़ा देंगे

Sennheiser ने भारत में अपनी नई Momentum 5 Series लॉन्च कर दी है. इसमें Momentum 5 Wireless हेडफोन और Momentum True Wireless 5 ईयरबड्स शामिल हैं. नई सीरीज में प्रीमियम साउंड के साथ दमदार बैटरी, ANC और बैटरी रिप्लेस करने जैसी खास सुविधाएं मिलती हैं. कीमत ₹29,990 से शुरू होती है.

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57 घंटे तक की बैटरी और दमदार साउंड! (Photo: Sennheiser)
57 घंटे तक की बैटरी और दमदार साउंड! (Photo: Sennheiser)

ऑडियो लवर्स के लिए Sennheiser ने भारत में अपनी नई Momentum 5 Series लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इस सीरीज में Momentum 5 Wireless हेडफोन और Momentum True Wireless 5 ईयरबड्स को मार्केट में उतारा है. जैसा कि Sennheiser अपने हेडफोन्स की प्रीमियम साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स की साउंड क्वालिटी के साथ बैटरी रिप्लेसमेंट का फीचर भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आइए जानते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में.

जानिए दोनों नए लॉन्च प्रोडक्ट्स के खास फीचर्स

Sennheiser Momentum 5 Wireless में 42mm डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है. कंपनी के मुताबिक इसे उसके HD 600 सीरीज के हेडफोन से इंस्पायर होकर तैयार किया गया है. इसमें Hybrid Adaptive एक्टिव नॉइस कैंसलेशन (ANC) के लिए 8 माइक्रोफोन दिए गए हैं, जिससे आसपास का शोर कम करने में मदद मिलती है.

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Photo: Sennheiser

हेडफोन में Dolby Atmos Spatial Audio और Head Tracking का सपोर्ट भी मिलता है. यानी गाने, फिल्म या दूसरे कंटेंट को सुनते समय साउंड ज्यादा इमर्सिव महसूस हो सकता है. इसमें Bluetooth 5.4, aptX Lossless, aptX Adaptive और AAC जैसे कोडेक्स का सपोर्ट भी है.
बैटरी इसकी बड़ी खासियत है. कंपनी के मुताबिक Momentum 5 Wireless ANC ऑन रहने पर 57 घंटे तक चल सकता है. सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 7 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है. सबसे अलग बात यह है कि इसकी 700mAh बैटरी यूजर खुद रिप्लेस कर सकता है.

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Momentum True Wireless 5 ईयरफोन के क्या हैं खास फीचर्स?

Sennheiser ने इसी के साथ Momentum True Wireless 5 भी पेश किया है. इसमें 7mm TrueResponse डायनेमिक ट्रांसड्यूसर दिए गए हैं. ईयरबड्स 24-bit/96kHz हाई-रेज ऑडियो, Bluetooth 6.0 और aptX Adaptive के साथ aptX Lossless को सपोर्ट करते हैं.

Photo: Sennheiser

इसमें Adaptive Hybrid ANC और Transparency Mode मिलता है. Dolby Atmos के साथ Head Tracking भी दिया गया है. बैटरी की बात करें तो ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक और चार्जिंग केस के साथ कुल 40 घंटे तक चल सकते हैं. खास बात यह है कि ईयरबड्स और चार्जिंग केस दोनों की बैटरी रिप्लेस की जा सकती है.

Momentum True Wireless 5 को IP54 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और हल्की पानी की छींटों से बचाव के लिए तैयार है. कंपनी ने इसे Graphite, Cream, Copper, Denim और Lavender कलर में पेश किया है.

जानिए Sennheiser की नई सीरीज के हेडफोन की कीमत कितनी है

Sennheiser Momentum 5 Wireless की कीमत भारत में ₹39,990 रखी गई है. वहीं Momentum True Wireless 5 को ₹29,990 में लॉन्च किया गया है. दोनों डिवाइस के लिए 24 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं और इनकी बिक्री 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को ₹5,990 की कीमत वाला Sennheiser BTD 600 Bluetooth USB डोंगल भी मिल सकता है.

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