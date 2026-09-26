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Kal Ka Rashifal 27 September 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कल कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 27 September 2026: कुंभ राशि वालों के लिए उत्सव या किसी आयोजन की योजना बन सकती है. लेनदेन में सहजता रहेगी. करीबियों का साथ मिलेगा और शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. आर्थिक लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. पारिवारिक मामलों में गति आएगी.

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जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल खर्चों पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जरूरी कामों को प्राथमिकता दें और बजट की अनदेखी न करें. निवेश और लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहतर रहेगा. न्यायिक मामलों में भी सतर्कता बनाए रखें. रिश्तेदारों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. करियर और कारोबार में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे, हालांकि कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान जल्दबाजी से बचें और अपनी बात सोच-समझकर रखें. लाभ सामान्य रहने की संभावना है.

शुभ अंक: 1, 7 और 9
शुभ रंग: चेरी रेड
उपाय: सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान-पुण्य पर ध्यान दें और लेनदेन में धोखाधड़ी से सावधान रहें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रह सकती है. वाणिज्यिक मामलों में प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं. पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. वित्तीय अनुबंधों में सहजता रहेगी. कामकाज से जुड़े विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन क्षमता और प्रभाव बढ़ेगा. पेशेवर कार्यों में संपर्क और संवाद बेहतर होंगे. कारोबारी योजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा.

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शुभ अंक: 6 और 7
शुभ रंग: श्वेत
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. सूखे मेवे और मिश्री बांटें. काम में तेजी और बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दें.

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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को अधिकारियों और वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. कामकाज में गति आएगी और अपनी कार्यक्षमता से भरोसा जीतने का अवसर मिलेगा. व्यावसायिक सफलता पर फोकस बढ़ेगा. उद्योग और कारोबार से जुड़े कामों में तेजी आएगी. वरिष्ठ लोगों का सानिध्य मिलेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी और संपर्क-संवाद का दायरा मजबूत होगा. मनोरंजक यात्रा का अवसर भी बन सकता है. जोखिम लेने में संतुलन रखें. व्यवस्था और प्रबंधन को बेहतर बनाकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 7
शुभ रंग: अंजीर जैसा
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. सूखे मेवे और मिश्री बांटें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और नई पहल पर ध्यान दें.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए भाग्य से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है. कामकाज में लोगों का सहयोग मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति के संकेत हैं. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. नई गतिविधियों को गति मिलेगी. कामकाज उम्मीद से बेहतर रह सकता है. जनकल्याण और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलने से आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 7
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. “ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.

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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन सामान्य रह सकता है. कार्ययोजनाओं में बहुत तेजी की बजाय नियमितता बनाए रखें. व्यक्तिगत चर्चाओं में धैर्य रखें. वाणी और व्यवहार में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. कामकाजी मामलों में अनुबंधों और साझेदारी से जुड़े विषयों पर नजर रखें. परिवार और मित्रों का साथ मिलेगा. पारिवारिक मामलों में अपनों की अनदेखी न करें. कारोबार में निरंतरता बनाए रखने की कोशिश करें. विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 7 और 9
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. “ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. किए गए वादे निभाएं.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से संतुलित दिन रह सकता है. साझेदारी वाले कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. टीम को महत्व देंगे और कार्यक्षेत्र में सुधार पर ध्यान रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले लेने का अवसर मिल सकता है. सहयोग से अपनी जगह मजबूत करेंगे. योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी भूमिका निभाएंगे. मित्रों और सहकर्मियों पर भरोसा बनाए रखें. अनुभवी लोगों से संपर्क काम आएगा. धैर्य के साथ लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 1, 5 और 7
शुभ रंग: पिस्ता कलर
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. “ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. सहयोग की भावना बढ़ाएं.

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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना जरूरी रहेगा. कामकाज में ढिलाई न दिखाएं और कार्यों में स्पष्टता बनाए रखें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े कामों में रुचि बढ़ सकती है. अतिउत्साह से बचें और जोखिम वाले कामों में सावधानी रखें. लेनदेन में जल्दबाजी न करें. विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है. मेहनत और अनुशासन से काम करने पर कार्यक्षमता बेहतर होगी. लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 6 और 7
शुभ रंग: स्फटिक के समान
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के पेशेवर प्रदर्शन में सुधार जारी रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा और कई मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं. बड़ों के प्रति सम्मान बढ़ेगा. अवसरों का लाभ उठाने में आगे रहेंगे. शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लोगों के साथ तालमेल बेहतर होगा. जीवनशैली को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. निजी मामलों में भी सकारात्मकता रहेगी. मित्रों के साथ समय बिताने और मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 7 और 9
शुभ रंग: गेरुआ
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. सूखे मेवे बांटें. “ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः” का जाप करें.

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धनु राशि
धनु राशि वालों को कल अपनों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. विवाद और अनावश्यक बहस से बचें. बातचीत में सहजता रखें. परिचित लोगों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सम्मान करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. घर में अतिथि के आने से माहौल खुशनुमा हो सकता है. व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. हालांकि कामकाज में जल्दबाजी न करें. कुछ जरूरी मामले लंबित रह सकते हैं. अपनों के लिए प्रयास जारी रखें.

शुभ अंक: 1, 3 और 7
शुभ रंग: स्वर्णिम
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. “ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः” का जाप करें. अनावश्यक पहल से बचें.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए कारोबारी परिणाम अनुकूल रह सकते हैं. पारंपरिक कामों में सक्रियता बढ़ेगी. प्रतिभा और प्रबंधन क्षमता के दम पर अपनी जगह मजबूत करेंगे. वाणिज्यिक मामलों में तेजी आएगी. संपर्क और संवाद के जरिए नए अवसर बन सकते हैं. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है. भाई-बंधुओं के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. चर्चा और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश सफल हो सकती है.

शुभ अंक: 7 और 9
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. मिश्री और सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. जरूरी लोगों से भेंटवार्ता और संवाद बनाए रखें.

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कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए घर-परिवार में सुख और सुविधाएं बढ़ सकती हैं. उत्सव या किसी आयोजन की योजना बन सकती है. लेनदेन में सहजता रहेगी. करीबियों का साथ मिलेगा और शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. आर्थिक लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. पारिवारिक मामलों में गति आएगी. किसी महत्वपूर्ण आयोजन में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं. पैतृक मामलों में सुधार की स्थिति बन सकती है. प्रबंधन बेहतर रहेगा और सामाजिक साख को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 1, 7 और 8
शुभ रंग: हल्का भूरा
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. सूखे फलों का प्रसाद बांटें और अतिथि का सम्मान करें.

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है. विभिन्न प्रयासों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. आत्मनियंत्रण बनाए रखते हुए काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. लेनदेन से जुड़े मामलों में सुधार की स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण कामों को गति मिलेगी. रचनात्मक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. अपनों को सुखद सरप्राइज देने का विचार बन सकता है. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाले प्रयास आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 7
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. सूखे मेवे बांटें और नई सोच के साथ आगे बढ़ें.

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