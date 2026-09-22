scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण पर SC में सुनवाई, क्या बोले CJI?

सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बार काउंसिल के चुनाव और महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. CJI ने महिला वकीलों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट पर BCI के अधिकारों में दखल के आरोपों पर सवाल उठाए.

Advertisement
X
महिला वकीलों के विरोधों पर भी CJI ने टिप्पणी की. (File Photo)
महिला वकीलों के विरोधों पर भी CJI ने टिप्पणी की. (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई हुई. वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव दो हफ्ते के भीतर पूरा कराने का आदेश दिया था. अब दाखिल की गई अर्जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की संरचना में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़ी है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में बार-बार दाखिल हो रही अर्जियों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या कोर्ट को महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लेना चाहिए. CJI ने कहा कि उन्हें एक पत्र मिला है, जिसमें महिला वकीलों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट BCI के अधिकार अपने हाथ में ले रहा है और वे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की फैमिली को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR रिकॉर्ड से मैपिंग में गड़बड़ी

सम्बंधित ख़बरें

ram mandir 105 times donation theft cctv record
राम मंदिर में 105 बार हुई चढ़ावे की चोरी! CCTV से खुला राज
The Supreme Court of India.
बंगाल SIR: चुनाव आयोग ने दाखिल किया SC में जवाब, 42 ट्रिब्यूनल की मांग
The Supreme Court of India.
चढ़ावा चोरी केस: 'दो दिन में दाखिल होगी चार्जशीट', SC में बोली यूपी सरकार
The Supreme Court of India.
'370 रुपये की बिरयानी' विवाद: प्रणित मोरे की याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस
Supreme Court hears Tehri project assets dispute.
प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, UP को संपत्तियां क्यों? THDC विवाद पर SC ने कहा- बैठकर बात करें

महिला वकीलों के विरोध पर CJI ने उठाए सवाल

CJI के सवाल पर वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि महिला वकीलों की ओर से लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जो पर्चे बांटे गए, उनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक बताया गया है.

Advertisement

इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राय का मामला है. उन्होंने ब्रिटिश जज लॉर्ड डेनिंग से जुड़ा एक उदाहरण दिया. जस्टिस बागची ने कहा कि जब लॉर्ड डेनिंग को ‘ओल्ड फूल’ कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ‘ओल्ड’ यानी बूढ़ा होना तथ्य है, जबकि ‘फूल’ यानी मूर्ख होना राय का मामला है.

BCI के अधिकारों की कथित ‘टेकओवर’ पर क्या बोले CJI?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करेगा. कोर्ट में यह मुद्दा स्टेट बार काउंसिल के चुनाव और BCI की संरचना में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े सवालों के साथ सामने आया.

यह भी पढ़ें: विधायकी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दानम नागेंद्र, तेलंगाना HC के आदेश पर रोक की मांग

सुनवाई के दौरान CJI ने महिला वकीलों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा BCI के अधिकारों में कथित ‘टेकओवर’ को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सवाल किया. अब कोर्ट महिलाओं के लिए बार काउंसिल में आरक्षण के मुद्दे पर आगे सुनवाई करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kissing सीन से डरी एक्ट्रेस, फूट-फूटकर लगी रोने, हालत देख घबराया हीरो, सेट छोड़कर भागा! |
    जमुई में नाबालिग लड़की से सरेआम छेड़छाड़, छिड़ी स‍ियासत जोरदार |
    स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण पर SC में सुनवाई, क्या बोले CJI? |
    IIT Bombay में दलित छात्र साहिल की खुदकुशी का क्या है सच, क्यों उलझा मामला? |
    UP के 3,567 युवाओं का सपना हुआ सच! आज खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे CM योगी |
    दिल्ली: कालकाजी में नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट |
    लखीमपुर में प्रेमी ने स्कूल टीचर की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद भी की खुदकुशी |
    CID पूछताछ के दौरान TMC MLA परेश रामदास की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती |
    स्कूल में घुसकर टीचर निशात फातिमा की हत्या, CCTV में घसीटकर ले जाता दिखा आरोपी प्रेमी सऊद अंसारी, खुद भी किया सुसाइड |
    बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, आंध्र-ओडिशा तट पर भारी बारिश का खतरा
    Advertisement