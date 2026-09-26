ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन लाइन से टकराया लोहे का हिस्सा, चाचा-भतीजे की मौत

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम स्थित बालाजी अपार्टमेंट में शनिवार को ग्रिल लगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. फ्लैट में काम कर रहे तीन मजदूर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गए. करंट लगने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया.

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मृतकों की पहचान रावतपुर में रामलला स्कूल के पास रहने वाले 25 वर्षीय अभिषेक पाल और उनके 40 वर्षीय चाचा मिथलेश उर्फ छोटू के रूप में हुई है. वहीं, मसवानपुर निवासी रिजवान भी हादसे में करंट की चपेट में आ गया. तीनों एल्युमीनियम और ग्रिल लगाने का काम करते थे.

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जानकारी के मुताबिक, शनिवार को तीनों श्रमिक बालाजी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ग्रिल लगाने के लिए पहुंचे थे. काम शुरू करने से पहले उन्होंने ग्रिल की नाप-जोख की. इसके बाद जब उसे ऊपर उठाकर लगाने की कोशिश की गई, तभी उसका एक हिस्सा अपार्टमेंट के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया.

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ग्रिल के हाईटेंशन लाइन से छूते ही फैला करंट

हाईटेंशन तार से संपर्क होते ही ग्रिल में करंट प्रवाहित हो गया. इसकी चपेट में आने से तीनों मजदूर झुलस गए. हादसे के बाद अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की जांच के दौरान अभिषेक और मिथलेश की मौत हो चुकी थी. वहीं रिजवान गंभीर हालत में मिला. उसे तत्काल उपचार के लिए लाइफ ट्रॉन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.

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एक ही परिवार के चाचा और भतीजे की एक साथ मौत की खबर से परिजनों में मातम पसर गया. पुलिस ने मृतकों के परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रोते-बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

चाचा-भतीजे की मौत से परिवार में मातम

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हादसे में घायल रिजवान का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ यह भी पता कर रही है कि काम के दौरान हाईटेंशन लाइन और मजदूरों के बीच कितनी दूरी थी.

पुलिस के अनुसार, जिस फ्लैट में यह हादसा हुआ, उसकी संचालिका हेलना बताई गई हैं. उनका संबंध कानपुर पब्लिक स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल से बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, हेलना उस फ्लैट में निवास नहीं करती हैं.

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बताया गया है कि मृतक मिथलेश उर्फ छोटू की पत्नी इसी अपार्टमेंट में काम करती थी. इसी वजह से तीनों मजदूर वहां ग्रिल लगाने के काम के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान ग्रिल को ऊपर उठाते समय वह हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई और यह हादसा हो गया.

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हाईटेंशन लाइन की मौजूदगी समेत कई पहलुओं की जांच

रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि ग्रिल को ऊपर ले जाते समय वह हाईटेंशन लाइन से संपर्क में आ गई. इसके बाद तीनों मजदूर करंट की चपेट में आ गए. हादसे में अभिषेक पाल और मिथलेश उर्फ छोटू की मौत हुई है, जबकि रिजवान झुलसा है.

पुलिस घटनास्थल की स्थिति, वहां मौजूद हाईटेंशन लाइन और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. घटनाक्रम को लेकर उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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