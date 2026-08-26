scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चेन्नई में 45 फीट गहरे कुएं की सफाई करने उतरे पिता-बेटे की मौत, जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका

45 फीट गहरे कुएं में पिता और बेटा सफाई करने उतरे थे, कुएं की गहराई में कुछ ही देर में दोनों की तबियत बिगड़ी और दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement
X
कुएं में सफाई करने उतरे दो मजदूरों की जान चली गई
कुएं में सफाई करने उतरे दो मजदूरों की जान चली गई

चेन्नई से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक गहरे कुएं में सफाई करने उतरे पिता और बेटे की मौत हो गई. दोनों कुएं में सफाई करने उतरे थे, बताया जा रहा है कि अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी जान चली गई. ये हादसा यानई कवुनी के पोनप्पन स्ट्रीट इलाके में हुआ है. जानकारी के मुताबिक, 45 फीट गहरे कुएं में मलबा साफ करने के लिए दो मजदूर नीचे उतरे थे.

काम के दौरान दोनों को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी. इसके बाद दोनों बेहोश हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 35 वर्षीय अय्यानार और उनके 65 वर्षीय पिता रवि के तौर पर हुई है और दोनों कोडुंगैयूर के रहने वाले थे.

दमकल टीम ने कुएं से निकाले शव
हादसे की सूचना मिलते ही दमकल और बचाव सेवा की टीम मौके पर पहुंची. बचावकर्मियों ने दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकाला. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी में जहरीली गैस के कारण दम घुटने को मौत की वजह माना जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Udhaynidhi Stalin Thalpati Vijay
उदयनिधि ने TVK सरकार को क्यों बताया सोफा मॉडल?
CM Vijay
3 फ्री LPG सिलेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त में बस सफर... CM विजय का बड़ा ऐलान
Woman’s Body Parts Found in Suitcase on Tamil Nadu Express
तमिलनाडु एक्सप्रेस में सूटकेस में मिले महिला के बॉडी पार्ट्स
amit shah meets tamil nadu cm vijay
तमिलनाडु पहुंचे अमित शाह, CM विजय ने किया स्वागत
tamil nadu cm vijay meet home minister amit shah
CM विजय से अमित शाह की हुई मुलाकात, चेन्नई में आज बड़ी बैठक

यह भी पढ़ें: सीवर बना मौत का कुआं! फरीदाबाद में सफाई करते-करते दो कर्मियों की दम घुटने से मौत

Advertisement

हालांकि तमिलनाडु में जहरीली गैस के कारण सफाईकर्मियों की मौत का यह पहला मामला नहीं है. अप्रैल 2022 में चेन्नई के तिरुमुल्लाइवॉयल इलाके में पानी की टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ था. इसी तरह अगस्त 2024 में चेन्नई के पास अवाडी में 25 वर्षीय सफाईकर्मी गोपीनाथ की ड्रेनेज की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई थी.

सुरक्षा इंतजाम पर उठे सवाल                                                                                                                                               इस हादसे के बाद गहरे कुएं में मजदूरों को उतारने से पहले जरूरी सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसे स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस की मौजूदगी का खतरा रहता है. इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना मजदूरों को कुएं में भेजा गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. ये मामले यही दर्शाते हैं कि आज भी मजदूरों और सफाईकर्मीयों के सुरक्षा इंतजाम को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है. 

Advertisement

जरूरी उपकरणों और सुरक्षा इंतजाम से लगातार आ रहे ऐसे मामले पर रोक लगाई जा सकती है. एक ही परिवार के पिता और बेटे की इस तरह हुई मौत ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Gen Z और जेन अल्फा का सड़कों पर देशभर में सड़कों पर प्रदर्शन, क्या है वजह? |
    दिल्ली में H1N1 के मामलों में उछाल, 24 घंटे में आए 134 मरीज, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश |
    बेटी जुनैरा संग ऋचा चड्ढा ने महाविष्णु मंदिर में टेका माथा, तोहफे में दिया विशाल हाथी! खाया पारंपरिक खाना |
    Rinku Singh के लंबे-लंबे छक्कों का क्या है राज? मैच के बीच हुआ कुछ ऐसा कि फैन्स को मिल गया जवाब! |
    Raksha Bandhan 2026: कल या परसों, रक्षाबंधन कब है? जानें सही तारीख और राखी का शुभ मुहूर्त |
    11 हाइड्रो पावर प्लांट, 40 सड़कें, 19 पुल, 10 से ज्यादा बैंक तबाह... बाढ़ से नेपाल में हाहाकार |
    एक तरफ स्कूल, दूसरी तरफ घर और बीच में रेलवे ट्रैक... ट्रेन आती है तो थम जाती हैं बच्चों की सांसें |
    How to Get Rid of Flying Insects: शाम होते ही लाइट पर मंडराने लगते हैं कीड़े? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, नहीं भटकेगा एक भी पतंगा! |
    RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर विवाद, न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी क्यों भड़के? |
    रुबीना दिलैक ने आसिम रियाज पर साधा निशाना, बुरे बर्ताव का किया जिक्र, पूछा- आज वह कहां हैं?
    Advertisement