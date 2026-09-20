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चंडीगढ़ में रोका गया 'iPhone लंगर': भगदड़ की आशंका, 'राजा डी किंग' का मेगा इवेंट रद्द; DC बोले- अनाथालयों में करें मदद

Chandigarh iPhone Langar Stopped: चंडीगढ़ में 22 सितंबर को प्रस्तावित 'iPhone लंगर' को प्रशासन ने भगदड़ की आशंका के चलते रोका. आयोजक राकेश त्रेहान को नहीं मिली अनुमति. पढ़ें पूरी खबर...

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अमृतसर के व्यवसायी राकेश त्रेहान का इवेंट रद्द.(Photo:ITG)
अमृतसर के व्यवसायी राकेश त्रेहान का इवेंट रद्द.(Photo:ITG)

पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में 22 सितंबर को आयोजित होने वाले 'iPhone लंगर' पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है. प्रशासन और पुलिस विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजन से मौके पर अनियंत्रित भारी भीड़ जुट सकती है, जिससे भगदड़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा होने का बड़ा खतरा है.

इस आयोजन का अमृतसर के कारोबारी राकेश त्रेहान उर्फ राजा डी किंग ने ऐलान किया था. उन्होंने दावा किया था कि वह 22 सितंबर को चंडीगढ़ और मोहाली में 'प्रसाद' के रूप में iPhone 17 और उससे उच्च मॉडल बांटेंगे.

प्रशासन से नहीं ली गई थी कोई अनुमति

मामले की जानकारी देते हुए चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने साफ किया कि आयोजक ने इस प्रकार के सार्वजनिक एकत्रीकरण के लिए पुलिस या प्रशासन से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मांगी थी.

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एसएसपी ने बताया कि बिना अनुमति ऐसा आयोजन करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का सीधा उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि हालांकि औपचारिक रूप से कोई आवेदन नहीं आया था, लेकिन सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद आयोजक को लिखित में सूचित किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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पुराना 'पेट्रोल लंगर' भी हुआ था फ्लॉप

प्रशासनिक सूत्रों और अधिकारियों का मानना है कि यह आयोजन महज एक 'पब्लिसिटी स्टंट' प्रतीत होता है. इससे पहले भी राकेश त्रेहान ने 'पेट्रोल लंगर' आयोजित करने का दावा किया था, जिसके दौरान बारिश के बावजूद भारी अव्यवस्था व अराजकता फैल गई थी और अंततः उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर हुआ पेट्रोल लंगर का ऐलान, बारिश में भी लगी बाइक वालों की लाइन

शुरुआत में त्रेहान ने खुद मौजूद रहकर आईफोन बांटने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वह 'जय माता दी' बोलने वालों का लकी ड्रॉ निकालकर इसे ऑनलाइन वितरित करेंगे.

'आईफोन बांटने के बजाय अनाथालयों में करें सेवा'

चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर (DC) निशांत यादव ने पुलिस को निर्देश जारी कर 22 सितंबर के इस प्रस्तावित आयोजन को हर हाल में रोकने के आदेश दिए हैं.

डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ''पुलिस के माध्यम से आयोजक को साफ संदेश दे दिया गया है. इस तरह के अनियंत्रित आयोजनों से भगदड़ का जोखिम रहता है. हमने आयोजक राकेश त्रेहान को सुझाव दिया है कि समाज को राहत देने के लिए ऐसे शो-ऑफ के बजाय वृद्धाश्रमों, अनाथालयों या अन्य सेवा कार्यक्रमों में मदद करना ज्यादा बेहतर विकल्प है. फिलहाल लंगर की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा रही है.''

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