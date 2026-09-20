थलपति विजय को छोड़ थामा शाहरुख खान का हाथ, एटली के फैसले से नाराज हुए थे CM?

शाहरुख खान के लिए साल 2023 बड़ा खास था. ये उनके कमबैक वाला समय था, जिसमें उन्होंने लगातार दो 1000 करोड़ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिलीवर की. ये फिल्में पठान और जवान थीं. जवान में शाहरुख ने पहली बार तमिल सिनेमा के डायरेक्टर एटली कुमार के साथ काम किया था. वो आज के समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ कई सारी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं. एटली ने शाहरुख के साथ भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जिससे उनका कद इंडस्ट्री में और भी बड़ा हुआ.

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सीएम विजय के लिए भावुक हुए एटली

फिल्म जवान से एटली कुमार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी. साउथ के बाद नॉर्थ में भी उनकी पहचान बनी. हाल ही में डायरेक्टर ने अपने करियर में आए इस बड़े बदलाव पर बात की. वो चेन्नई में एक इवेंट का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने थलपति विजय और शाहरुख खान संग काम करने का एक्सपीरियंस साझा किया.

सीएम विजय संग अपनी शुरुआत पर एटली ने कहा- आज मैंने जो शर्ट, पैंट और घड़ी पहनी है, वो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है. लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेरे अन्ना, थलपति विजय का भी बहुत बड़ा योगदान है. उनके बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता. मेरी दूसरी फिल्म राजा रानी (2013) के बाद मैं मशहूर हो गया था और अच्छा काम कर रहा था. लेकिन उस इंसान ने मुझे लगातार आगे बढ़ने के मौके दिए. थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने मेरा साथ दिया.

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शाहरुख संग काम पर क्या मिली सलाह?

एटली ने आगे उस समय को याद किया, जब जवान के लिए उन्होंने शाहरुख से मुलाकात की. वो बताते हैं कि थलपति विजय का इस बात पर क्या रिएक्शन रहा. डायरेक्टर ने कहा- जब शाहरुख सर मेरे ऑफिस आए और हमारी मीटिंग हुई, तब अन्ना ने मुझसे कहा था कि मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे करोगे या कैसे संभालोगे, लेकिन मेरे पीछे मत घूमो. बस ये फिल्म करो. ये तुम्हारे करियर की दिशा बदल देगी. और मेरी जिंदगी सच में बदल गई. इसके लिए मैं विजय अन्ना का बहुत शुक्रगुजार हूं.

एटली अंत में उन बातों पर भी रिएक्ट करते हैं जिसमें कहा जाता है कि वो थलपति विजय का नाम इसलिए लेते रहते हैं, ताकि उनके साथ एक और फिल्म करने का मौका मिल जाए. डायरेक्टर ने अपनी सफाई में कहा- लोग सोच सकते हैं कि मैं हर जगह विजय अन्ना का नाम इसलिए लेता हूं ताकि मुझे उनके साथ एक और फिल्म मिल जाए. लेकिन अब मुझे उनके साथ अगली फिल्म नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं. फिर भी, वो हमेशा मेरे भाई रहेंगे.

क्या है एटली की आने वाली फिल्म?

बात करें एटली कुमार की, तो वो इस समय राका को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर संग वो इस फिल्म को बना रहे हैं जिसका बजट 800 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है. ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है.

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