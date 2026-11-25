बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. इस शाही शादी में मेहमानों का जमावड़ा लगने वाला है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी अपने ग्लैमर का तड़का लगाने पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी भी पटना पहुंचीं. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उनके चेहरे पर शादी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट नजर आई. लेकिन इस दौरान बात सिर्फ शादी और डांस-मस्ती तक ही सीमित नहीं रही. छठ महापर्व और सिंदूर को लेकर कॉमेडियन यश माहेश्वरी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी नीलम ने खुलकर अपनी बात रखी.

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अनंत सिंह के घर की शादी में डांस और मस्ती का प्लान

नीलम गिरी ने बताया कि अनंत सिंह यानी दादा की तरफ से शादी का न्योता मिलना उनके लिए बेहद खुशी की बात है. वह इस भव्य आयोजन में शामिल होने को लेकर काफी उत्साहित हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि शादी में खूब डांस होगा और जमकर मस्ती होने वाली है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह शादी में कोई खास परफॉर्मेंस देने वाली हैं, तो उन्होंने इस बात पर सस्पेंस बनाए रखा. नीलम का कहना था कि अगर वह अभी से सब कुछ बता देंगी, तो फिर शादी में देखने और एंजॉय करने के लिए बचेगा ही क्या. यानी नीलम ने अपने फैंस के लिए सरप्राइज बचाकर रखा है.

छठ और सिंदूर पर टिप्पणी करने वालों को नीलम की दो टूक

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शादी की खुशियों के बीच नीलम गिरी से कॉमेडियन यश माहेश्वरी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी सवाल किया गया. बताया जा रहा है कि यह टिप्पणी छठ महापर्व और सिंदूर से जुड़ी थी. नीलम ने साफ कहा कि उन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने छठ जैसे बड़े महापर्व या सिंदूर का मजाक उड़ाया है, तो यह बिल्कुल गलत है.

एक्ट्रेस ने दो टूक अंदाज में कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ 100 प्रतिशत कार्रवाई होनी चाहिए. उनके इस बयान से साफ है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का अपमान उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो देखे बिना वह इस मामले पर पूरी जानकारी के साथ कुछ नहीं कहना चाहेंगी.

लदमा गांव में सितारों का लगेगा जमावड़ा

नीलम गिरी ने लदमा गांव में हो रहे इस बड़े आयोजन को लेकर भी अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि शादी में भोजपुरी कलाकारों, गायकों और नेताओं का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है. वह पहली बार इस तरह के बड़े आयोजन का हिस्सा बनने जा रही हैं और इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह की बेटी की इस हाई-प्रोफाइल शादी में भोजपुरी सितारों का कौन-कौन सा अंदाज देखने को मिलता है. फिलहाल नीलम गिरी की बातों से इतना तो साफ है कि शादी में डांस, मस्ती और मनोरंजन का पूरा इंतजाम रहने वाला है. वहीं, छठ और सिंदूर पर कथित टिप्पणी को लेकर उनका सख्त रुख भी चर्चा में आ गया है.

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