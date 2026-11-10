सज गया इंडिया टुडे के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' का मंच, PM मोदी समेत ये दिग्गज करेंगे शिरकत

भारत की खेती और किसानों के भविष्य को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप 11 और 12 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है. इसका नाम 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' है. PM मोदी इसमें मुख्य वक्ता होंगे.

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सम्मेलन में देशभर के किसान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, नीति निर्माता, राजनयिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शिरकत करेंगे. इस दौरान खेती के सामने खड़ी चुनौतियों, आधुनिक तकनीक और किसानों के लिए नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी.

बुधवार को इस सम्मेलन का इनॉग्रल सेशन सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन के साथ शुरू होगा. इसके तुरंत बाद 'खेती में तरक्की की नई चाबी' में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, चिराग पासवान शामिल होंगे.

यहां देखें पूरा शेड्यूल:

पहला दिन: 11 नवंबर 2026 | बुधवार

सुबह 10:00 से 10:10

इनॉग्रल सेशन (दीप प्रज्वलन और वेलकम)

सुबह 10:10 से 10:45

खेती में तरक्की की नई चाबी

चिराग पासवान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

सुबह 10:45 से 11:00

यही समय है, सही समय है

विजय नाकरा, प्रेसिडेंट, फार्म इक्विपमेंट बिजनेस एवं मेंबर, ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा

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सुबह 11:00 से 11:30

एमपी में अब श्वेत क्रांति

मोहन सिंह यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

सुबह 11:30 से 11:45

खेतों तक पहुंचती प्रयोगशाला

डॉ. मांगी लाल जाट, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

सुबह 11:45 से 11:55

मेरे देश की धरती सोना उगले...1

अपनी खेती अपना बीज

कृषि वीर: पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपरे (ऑल्सो नोन एज सीड मदर)

सुबह 11:55 से दोपहर 12:05

मेरे देश की धरती सोना उगले...2

पूर्वोत्तर की हल्दीघाटी

कृषि वीर: ट्रिनिटी साइओ (ऑल्सो नोन एज टर्मरिक ट्रिनिटी')

दोपहर 12:05 से 12:35

खेती, कमाई और कर्ज

नबीन कुमार रॉय, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड

अमित अग्रवाल, सह-संस्थापक एवं सीईओ, स्टारएग्री

विक्रम झा, उप महाप्रबंधक, एग्रीबिजनेस, भारतीय स्टेट बैंक

दोपहर 12:35 से 12:45

मेरे देश की धरती सोना उगले...3

अपना भाग्य खुद बनाना है

कृषि वीर: धीरेंद्र देसाई, केला उत्पादक किसान, भरूच

दोपहर 12:45 से 12:55

मेरे देश की धरती सोना उगले...4

पहचान का पान

कृषि वीर: मयंकिता चौरसिया, जेन-ज़ी पान उत्पादक किसान, झांसी

दोपहर 12:55 से 1:30

भारत मांगे मोर

मारियानो अगस्टिन कौसिनो, भारत में अर्जेंटीना के राजदूत

रियुवेन अजार, भारत में इजरायल के राजदूत

रॉबर्टो कार्लोस रजारा पापा, एग्री अताशे, ब्राजील दूतावास

कॉन्स्टेंटिन मालाशेनकोव, एग्री अताशे, रूसी दूतावास

लंच ब्रेक: दोपहर 1:30 से 2:10

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दोपहर 2:10 से 2:40

कबीर भजन

पद्मश्री प्रह्लाद टिपानिया, लोक गायक

दोपहर 2:40 से 3:10

स्मार्ट किसान, विकसित भारत

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री

दोपहर 3:10 से 3:50

मूल्य मंत्र – फसल गुनी, आय दोगुनी

डॉ. अशोक लाहिड़ी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग

डॉ. अशोक गुलाटी, इंफोसिस चेयर प्रोफेसर, ICRIER

डॉ. बीना अग्रवाल, पूर्व निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली

डॉ. शाजी कृष्णन वी, अध्यक्ष, नाबार्ड

दोपहर 3:50 से 4:00

मेरे देश की धरती सोना उगले...5

अन्न और ऊर्जा का डबल धमाका

कृषि वीर: काजोड़ मल, कुंदनपुर, जयपुर जिला, राजस्थान

शाम 4:00 से 4:30

कृषि क्रांति के नए औजार

केवी राजू, मेंबर एग्रीकल्चर, नीति आयोग

हर्ष के राय, सीईओ, फार्म डिवीजन एवं ग्रोमैक्स, महिंद्रा ग्रुप

सुहास जोशी, बोर्ड सदस्य, बायर इंडिया (कार्बन क्रेडिट)

अनूप कुमार उपाध्याय, सह-संस्थापक एवं निदेशक, आईओटेक वर्ल्ड

शाम 4:30 से 4:40

एक से भले तीस हजार

कृषि वीर: विलास शिंदे, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, सह्याद्री फार्म्स

शाम 4:40 से 5:20

डिजिटल खेती – भारत दिखाएगा रास्ता

डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईएएस, पूर्व कृषि सचिव एवं एग्रीस्टैक के प्रमुख

निशांत वरवाडे, सचिव, कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

रोली जिंदल, सह-संस्थापक एवं सीईओ, आरएसएमआई क्रॉपएलिटिक्स

परगट सिंह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

शाम 5:20 से 5:30

एक फौजी की कैरट क्रांति

कृषि वीर: लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) सुभाष देशवाल 'भारत का गाजर किंग' के नाम से भी विख्यात

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शाम 5:30 से 6:00 बजे

सहयोग से समृद्धि

डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी

अतिरिक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय

दीपक अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, नेफेड एवं SFAC

डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि), नीति आयोग

दूसरा दिन: 12 नवंबर 2026 | गुरुवार

दोपहर 12:00 से 12:30

ओपनिंग सेशन: मेरा पानी, मेरी विरासत

नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा

दोपहर 12:30 से 12:40

नौ-अनाज खेती

कृषि वीर: पद्मश्री डॉ. नेकराम शर्मा (मिलेट मैन ऑफ हिमाचल)

दोपहर 12:40 से 12:50

शब्दों की खेती

रुद्र प्रताप रुद्र (किसान-कवि)

दोपहर 12:50 से 1:00

हरियाली वाला रेगिस्तान

कृषि वीर: कृष्णा यादव (एग्रि-एंट्राप्रिन्योर)

दोपहर 1:00 से 1:15

अच्छी खाद, सही मात्रा, स्मार्ट किसान

एससी मेहता, सीएमडी, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड

दोपहर 1:15 से 1:45

सही वक्त, सही मात्रा, सही चुनाव

डॉ. एसके चौधरी, डीजी, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

महेश गिरधर, प्रेसिडेंट, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, एमएएल (MAL)

रवि हेगड़े, हेड, ग्लोबल रेगुलेटरी, यूपीएल (UPL)

डॉ. सुधांशु सिंह, साउथ एशिया रीजनल डायरेक्टर, सीआईपी (CIP)

दोपहर 1:45 से 2:15

म्यूजिक और मस्ती: मिट्टी के गीत

चंदन तिवारी, भोजपुरी गायक एवं सोशल मीडिया स्टार

दोपहर 2:15 से 2:25

फायदे का सौदा

सतपाल सिंह बरसों, पोटैटो फार्मर, संभल, उत्तर प्रदेश

दोपहर 2:25 से 3:05

भविष्य की खेती

डॉ. साइमन हेक, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP)

डॉ. स्टैनफोर्ड ब्लेड, डिप्टी डीजी, ICRISAT

एस्साम यासीन मोहम्मद, डीजी, वर्ल्डफिश एवं सीजीआईएआर (CGIAR) सीनियर डायरेक्टर ऑफ एक्वाटिक फूड सिस्टम्स

डॉ. रेचल मैकडॉनेल, डिप्टी डीजी, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI)

डॉ. वीरेंद्र कुमार, रिसर्च डायरेक्टर, आईआरआरआई (IRRI)

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दोपहर 3:05 से 3:15

नीली क्रांति के सूत्रधार

कृषि वीर: पद्मश्री सुल्तान सिंह, हरियाणा, फ्रेशवाटर सीफूड फार्मर

दोपहर 3:15 से 3:30

आलू के खेतों से आत्मनिर्भरता की नई इबारत

मनप्रीत सिंह चड्ढा, चेयरमैन, वेव (WAVE) ग्रुप

दोपहर 3:30 से 4:00

आगे और लड़ाई है

मृत्युंजय महापात्रा, डीजी, इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD)

डॉ. श्रीनिवास राव, डायरेक्टर, आईसीएआर (ICAR)

डॉ. आईडी भट्ट, डायरेक्टर, जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट

डॉ. एके सिक्का, भारत के पहले पोस्ट-डॉक्टोरल एनवायरनमेंटल इंजीनियर

शाम 4:00 से 4:30

आधी आबादी की कृषि क्रांति: ड्रोन एवं लखपति दीदी

कृषि वीर: सबीना खातून, अयोध्या, ड्रोन दीदी

सीता देवी, करनाल

कांति देवी, अंबेडकर नगर

रेखा देवी, आगरा

शाम 4:30 से 5:00

सेलिब्रिटी किसान

मनोज तिवारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट (MP)

शाम 5:00 से रात 8:00

सिक्योरिटी ड्रिल एंड डिनर

रात 8:00 से 9:00

किसान @ 2047: विकसित भारत की फसल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' है सम्मेलन की थीम

महिंद्रा ट्रैक्टर्स की ओर से आयोजित इस सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' तय की गई है. इसमें देशभर से लगभग 2 हजार किसानों के जुटने जा रहे हैं. सम्मेलन में किसानों के अनुभवों और उनकी जरूरतों पर चर्चा की जाएगी.

खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर रहेगा. इसमें सटीक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए पानी और अन्य संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, मौसम के बदलाव को झेलने में सक्षम फसलों पर बात होगी. इसका मकसद साइंस और नई टेक्नोलॉजी का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचाना है.

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