न्यूड पार्टीज, कैश का भंडार... कैसे अमेरिका में पकड़ा गया ईरान का इंस्टा किंग?

सोशल मीडिया पर लग्जरी कारें, महंगी पार्टियां, ढेर सारा कैश और न्यूड मॉडल्स के साथ तस्वीरें... यह किसी फिल्मी कहानी का सीन नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर खुद को 'किंग' बताने वाले एक शख्स की जिंदगी का हिस्सा था.

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न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का रहने वाला 55 साल का फरजाद 'टोनी' तौतुनी अपने इसी अंदाज की वजह से इंटरनेट पर मशहूर था. इंस्टाग्राम पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. लेकिन अब उसकी रंगीन जिंदगी पर ब्रेक लग गया है. अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE ने उसे लॉस एंजिल्स से गिरफ्तार किया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, वह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था और उस पर किडनैपिंग, लूट और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों का भी इतिहास रहा है.

कौन है अमेरिका का 'ईरानी इंस्टा किंग'?

फरजाद 'टोनी' तौतुनी ईरान का नागरिक है. सोशल मीडिया पर वह @lunatic_living नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी जिंदगी की तस्वीरें और वीडियो शेयर करता था. उसके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है.

टोनी की पहचान एक ऐसे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के तौर पर बनी, जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था. कभी वह महंगी स्पोर्ट्स कारों के साथ नजर आता, तो कभी प्राइवेट जेट में बैठकर पार्टी करता दिखाई देता था. उसकी पोस्ट में अक्सर ढेर सारा कैश, कम कपड़ों में मॉडल्स और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें होती थीं.

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उसने अपनी ऑनलाइन बायोग्राफी में खुद को सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर यानी अपनी मेहनत से सफल कारोबारी बताया था. उसने अपने लिए 'पेल्विस फिलैंथ्रोपिस्ट' जैसा अजीबोगरीब नाम भी इस्तेमाल किया था.

पिछले साल उसकी एक पोस्ट खूब चर्चा में रही थी. इसमें वह प्राइवेट जेट में तीन महिलाओं के साथ बैठा था और सामने टेबल पर 100 डॉलर के नोटों की गड्डियां रखी थीं. इस तस्वीर के साथ उसने लिखा था, 'मैं हर दिन ऐसे जीता हूं, जैसे यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो.'

एक दूसरी तस्वीर में वह शर्टलेस नजर आया था. उसके कंधे पर एक न्यूड महिला थी और वह दूसरे हाथ में पकड़ी प्लेट से खाना खा रहा था. इस तस्वीर के कैप्शन में उसने लिखा था, 'नो वाइफ, ग्रेट वाइफ'. उसकी ऐसी पोस्ट पर फॉलोअर्स भी तरह-तरह के कमेंट करते थे.

5 मिलियन डॉलर की हवेली में रहता था टोनी

टोनी की जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं थी. वह अमेरिका के हॉलीवुड हिल्स इलाके में करीब 50 लाख डॉलर यानी लगभग 42 करोड़ रुपये की आलीशान हवेली में रहता था.

हाल ही में उसकी कुछ पोस्ट में उसे मशहूर डेजर्ट फेस्टिवल 'बर्निंग मैन' में पार्टी करते देखा गया था. वहां उसके साथ कई महिलाएं थीं. उसका कैंप भी बेहद शानदार था, जिसमें खास डिजाइन वाला आरवी और ट्रेलर शामिल था. पूरे कैंप को साइकेडेलिक थीम पर सजाया गया था. हालांकि, इस फेस्टिवल को लेकर उसने कहा था कि वह वहां जाने के अनुभव से खुश है, लेकिन दोबारा ऐसी जगह नहीं जाना चाहेगा.

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1983 में कानूनी तरीके से आया था अमेरिका, फिर कैसे फंसा?

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, टोनी 1983 में कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा था. लेकिन बाद में उसका नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आया. ICE अधिकारियों का कहना है कि उसने फरजाद के अलावा रॉबर्ट नाम का भी इस्तेमाल किया था. उसके खिलाफ आपराधिक धमकी देने, आपराधिक साजिश रचने और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ रखने तथा बेचने जैसे आरोपों में गिरफ्तारियां हुई थीं.

अधिकारियों के मुताबिक, उसे फर्जी चेक बनाने या चलाने, बड़ी चोरी, साजिश, जालसाजी, अपहरण, लूट और जबरन वसूली जैसे मामलों में 16 महीने से ज्यादा की जेल की सजा भी हुई थी.

दो बार देश से निकालने का आदेश, फिर भी अमेरिका में रहा

टोनी के खिलाफ इमिग्रेशन से जुड़ी कार्रवाई भी कई बार हुई. साल 1993 में एक इमिग्रेशन जज ने उसे अमेरिका से बाहर निकालने का आदेश दिया था. लेकिन वह देश में बना रहा.

1999 में एक दूसरे जज ने भी उसे अमेरिका से हटाने का आदेश दिया. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे मेक्सिको भेज दिया. हालांकि, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. ICE अधिकारियों के अनुसार, टोनी ने करीब 12 साल बाद फिर से अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश किया.

कनाडा से इलेक्ट्रिक राफ्ट लेकर अमेरिका में घुसा

अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि टोनी ने करीब 4 अप्रैल 2011 को कनाडा से अमेरिका में दोबारा घुसपैठ की थी. उसने कनाडा में खरीदे गए इलेक्ट्रिक राफ्ट की मदद से नदी पार की और मिशिगन के सेंट क्लेयर इलाके के पास अमेरिकी सीमा में दाखिल हुआ.

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इसके बाद वह अमेरिका में रहने लगा और सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रदर्शन करता रहा. उसकी पोस्ट देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाता कि वह इमिग्रेशन अधिकारियों की नजर में है.

आखिरकार 27 अक्टूबर को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एजेंटों ने टोनी को लॉस एंजिल्स से गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक, वह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था और उसके खिलाफ देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

फिलहाल वह संघीय हिरासत में है. अमेरिकी अधिकारी उसके इमिग्रेशन रिकॉर्ड और आपराधिक मामलों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर करोड़ों की संपत्ति, महंगी कारों और आलीशान पार्टियों की तस्वीरें दिखाने वाला टोनी अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. उसकी कहानी एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चमक-दमक के पीछे की असल जिंदगी कई बार बिल्कुल अलग हो सकती है.

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