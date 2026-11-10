Arun Govil on Dashrath: 'मैं नहीं करना चाहता', रामायण में दशरथ बनने से क्यों कतरा रहे थे अरुण गोविल?

फिल्म रामायण में एक्टर अरुण गोविल का काम कई लोगों को पसंद आया. वो राजा दशरथ बने थे, जिसमें उन्होंने वापस अपनी सादगी से सबका दिल जीता. रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम बनने के बाद, राजा दशरथ बनने तक का सफर उनके करियर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से एक होगी. लेकिन अरुण गोविल इस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे.

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कैसे रामायण के लिए राजी हुए अरुण गोविल?

अरुण गोविल ने हाल ही में वैराइटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो शुरुआत में फिल्म में राजा दशरथ का किरदार नहीं निभाना चाहते थे. लेकिन डायरेक्टर के बार-बार कहने पर वो इस रोल के लिए तैयार हुए.

उन्होंने कहा- अगर मुझे लगता कि ये किरदार सही नहीं है, तो मैं इसे कभी नहीं करता. सच कहूं तो शुरुआत में मैं ये रोल नहीं करना चाहता था. लेकिन नितेश तिवारी इस बात पर अड़े हुए थे. वो चाहते थे कि हमारी रामायण (रामानंद सागर वाली) और इस नई रामायण के बीच कोई जुड़ाव रहे.

रणबीर कपूर पर क्या बोले अरुण गोविल?

रामायण में रणबीर कपूर की एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है. हालांकि, कई दर्शक उनके भगवान राम के किरदार की तुलना अरुण गोविल से कर रहे हैं. कुछ लोग रणबीर के किरदार को अरुण गोविल की परफॉर्मेंस के मुकाबले पसंद नहीं कर रहे हैं.

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इस पर उन्होंने अपनी बात रखी. उनका कहना है कि शायद इसकी वजह ये भी है कि भगवान राम के रूप में मेरी परफॉर्मेंस लोगों के लिए एक पैमाना बन गई है. वो आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है. लोग किसी दूसरे राम को देखना नहीं चाहते. आप जानते हैं कि मेरी रामायण आज भी कहीं ना कहीं टीवी पर चलती रहती है.

'आज भी उत्तर और मध्य भारत में जब मेले और तमाशे लगते हैं और भगवान राम की तस्वीरें बिकती हैं, तो उन पर मेरा चेहरा होता है. इसलिए मुझे किसी दूसरे एक्टर के भगवान राम के किरदार पर बात करना सही नहीं लगता.'

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म रामायण के पहले पार्ट का बजट करीब 2000 करोड़ बताया जा रहा है. अब दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में आएगा, जिसमें कहानी हनुमान जी से लेकर राम-रावण के युद्ध तक दिखाई जाएगी.

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