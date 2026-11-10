Gold Silver Fall: अचानक आज फिर चांदी में बड़ी गिरावट, सोना हाई से 50 हजार रुपये हुआ सस्ता

मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. शाम में ट्रेडिंग शुरू होते ही सोने-चांदी के दाम अचानक गिर गए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने 2000 रुपये से ज्यादा सस्ता होकर 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे फिसल गया. सोने में करीब 1.50 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से 50 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम गिर चुका है.

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वहीं MCX पर चांदी की कीमतों में करीब 2 फीसदी गिरावट देखी जा रही है. चांदी करीब 3400 रुपये सस्ती हो गई है. कारोबार के दौरान मंगलवार की शाम चांदी की कीमत फिसलकर 1,83,788 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. ऐसे में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए ये एक बेहतरीन मौका भी है.

चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट

चांदी जनवरी की हाई से काफी सस्ती हो चुकी है. जनवरी में MCX पर चांदी की कीमत प्रति किलो बढ़कर 4.21 लाख रुपये हो गई थी. जहां से करीब 2.40 लाख रुपये प्रति किलो चांदी सस्ती हो चुकी है. कीमतें गिरकर एक साल के न्यूनतम स्तर पर भी पहुंच चुकी है. इस अचानक आई गिरावट ने निवेशकों के पिछले कुछ हफ्तों के मुनाफे पर असर डाला है.



दरअसल वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच सोने-चांदी के दामों में दबाव बढ़ रहे हैं. पिछले एक महीने से सोने-चांदी के भाव अधिकतर दिन गिरे हैं. खासकर चांदी की कीमतों में भारी मुनाफावसूली और बिकवाली देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों और खुदरा खरीदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं. इस मंदी के माहौल ने बुलियन मार्केट के जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हालिया तेजी का दौर थम रहा है?

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कीमतों में गिरावट की वजह

बता दें, MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में बहुमूल्य धातुओं के दाम ऊंचे स्तर से काफी नीचे फिसल चुके हैं. वैश्विक स्तर पर डॉलर सूचकांक (US Dollar Index) और बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव के बीच कॉमेक्स पर सोना और चांदी दोनों ही दबाव में नजर आए.

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने और चांदी में आई इस ताजा सुस्ती के पीछे कई प्रमुख वैश्विक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं. अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की आशंकाओं ने सुरक्षित निवेश के आकर्षण को प्रभावित किया है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों (जैसे सोना और चांदी) की होल्डिंग लागत बढ़ जाती है.

वहीं चांदी की कीमतों में पिछले साल बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी. जबकि अब दबाव गहराता जा रहा है. चांदी की कीमतों पर वैश्विक औद्योगिक मांग (विशेषकर सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर) और सुरक्षित निवेश (Safe-haven investment) की भावनाओं का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. अमेरिकी डॉलर सूचकांक, भू-राजनीतिक समीकरण और क्रूड ऑयल के उतार-चढ़ाव घरेलू बाजार में एमसीएक्स कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं.

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