IPL 2027 Biggest Trade: ना कप्तानी का झंझट...ना कोई टेंशन! रवि शास्त्री ने बताया पंजाब में कैसे फॉर्म में लौटेंगे हार्दिक पंड्या

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पंड्या को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है. पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स की जर्सी में नजर आने वाले हैं. इस स्वैप डील में पंजाब किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनेंगे.

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इस बड़े ट्रेड को लेकर भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शास्त्री का मानना है कि पंजाब जाना हार्दिक के लिए एक नया जीवनदान साबित हो सकता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में तीसरे वनडे मैच के दौरान रवि शास्त्री ने इस डील पर खुलकर बात की.

शास्त्री ने कहा कि अगर हार्दिक पूरी तरह से फिट हैं तो टी20 क्रिकेट में उनसे बड़ा मैच-विनर दूसरा कोई नहीं है. शास्त्री ने कहा कि वह पिछले कुछ समय से मैदान से दूर रहे हैं, इसलिए वह पंजाब किंग्स के लिए मैदान पर उतरने और खुद को साबित करने के लिए काफी भूखे और चार्ज-अप होंगे. पंजाब की टीम को उनकी इसी भूख का फायदा मिल सकता है.

अब सिर्फ खेल पर रहेगा फोकस

मुंबई इंडियंस में कप्तानी संभालने के बाद से हार्दिक पंड्या के लिए पिछले कुछ सीजन उतार-चढ़ाव भरे रहे. मुंबई की टीम तीन में से दो बार प्लेऑफ के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर सकी थी, और हार्दिक को लगातार चोटों और कप्तानी के भारी दबाव से गुजरना पड़ा था.

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लेकिन अब पंजाब किंग्स में उन्हें श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलना होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक श्रेयस की कप्तानी में खेलने के लिए पूरी तरह सहज हैं. कप्तानी का दबाव हटने के बाद हार्दिक अब सिर्फ ऑलराउंडर के रूप में अपने प्रदर्शन पर फोकस कर पाएंगे, जो उनके और पंजाब किंग्स दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

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