नशे में पकड़ा गया था युवक... पिता के डर से पुलिस चौकी से भागकर CM उमर अब्दुल्ला आवास में घुसा, SSG जवानों ने पकड़ा

जम्मू के वजारत रोड इलाके में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सरकारी आवास में घुसपैठ की कोशिश करने के आरोप में एक 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान रियासी जिले की कटरा तहसील के काकरयाल गांव निवासी तिलक राज के रूप में हुई है. पुलिस ने बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया. यह घटना 4 सितंबर को हुई थी.

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पूरा मामला कुछ इस तरह है. तिलक राज 3 सितंबर को अपने एक दोस्त के साथ जम्मू पहुंचा था. वहां पुलिस ने उसे नशे की हालत में पकड़ लिया और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गुज्जर नगर पुलिस चौकी ले गई.



पुलिस ने उसके परिवार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अगले दिन यानी 4 सितंबर को उसके पिता गुज्जर नगर पुलिस चौकी पहुंचे. चूंकि यह मामला जमानती था, इसलिए पुलिस ने पिता से कहा कि वे किसी स्थानीय व्यक्ति की जमानत दिलवाएं.

इसके बाद तिलक राज के पिता जमानत के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति का इंतजाम करने पुलिस चौकी से बाहर चले गए. लेकिन तिलक राज को डर था कि पिता उससे नाराज होंगे, इसलिए वह पुलिस चौकी से भागने की कोशिश करने लगा.

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गुज्जर नगर पुलिस चौकी ठीक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से सटी हुई है. तिलक राज ने भागने के लिए मुख्यमंत्री आवास की पिछली दीवार फांदने की कोशिश की. वहां तैनात स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी के जवानों ने उसे तुरंत देख लिया और मौके पर ही पकड़ लिया.

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एसएसजी के जवानों ने तिलक राज को पकड़कर गुज्जर नगर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया. पुलिस ने उस पर घुसपैठ का एक और मामला दर्ज किया और उससे पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि तिलक राज का मुख्यमंत्री आवास में किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था.



वह सिर्फ अपने पिता के गुस्से से बचने के लिए पुलिस चौकी से भागना चाहता था और गलती से मुख्यमंत्री आवास की दीवार फांद बैठा. पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया.

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