दुबई से आया यात्री मुंह में छिपाकर लाया 82 ग्राम पीली धातु, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर CISF ने पकड़ा

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान CISF ने एक यात्री के मुंह में छिपाकर रखी गई पीली धातु बरामद की है. सुरक्षा कर्मियों ने दो कैप्सूल बरामद किए, जिनका कुल वजन करीब 82 ग्राम बताया गया है. यात्री की पहचान मोहम्मद सिराज के रूप में हुई है.

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मोहम्मद सिराज दुबई से इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा था. यहां से उसे इंडिगो की दूसरी उड़ान से गाजियाबाद जाना था. सिक्योरिटी होल्ड एरिया में नियमित स्क्रीनिंग के दौरान CISF के एक अधिकारी को यात्री के व्यवहार पर संदेह हुआ.

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स्क्रीनिंग में संदिग्ध व्यवहार से खुला राज

CISF अधिकारी के मुताबिक, स्क्रीनिंग के दौरान यात्री पूछे गए सवालों का उचित तरीके से जवाब नहीं दे रहा था. उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सुरक्षा कर्मियों ने आगे जांच की. इसी दौरान उसके मुंह के अंदर छिपाकर रखे गए दो कैप्सूल बरामद किए गए.

दोनों कैप्सूल में पीली धातु मिली, जिसका वजन लगभग 82 ग्राम था. CISF ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेने के बाद यात्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया.

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धातु की प्रकृति और कीमत की जांच

फिलहाल, बरामद पीली धातु की वास्तविक प्रकृति और उसकी कीमत का पता नहीं चल पाया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बरामद सामग्री क्या है और उसे यात्री अपने मुंह में छिपाकर क्यों ले जा रहा था.

CISF की कार्रवाई के बाद मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद धातु की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

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