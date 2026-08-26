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'जो विमान उड़ रहा उसमे बम है', लखनऊ से बेंगलुरू तक मच गया कोहराम

लखनऊ से बेंगलुरु आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E231 को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूत्रों के मुताबिक, लैंडिंग से ठीक पहले क्रू को धमकी की जानकारी मिली. विमान ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.

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इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिली. (Photo- ITG)
इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिली. (Photo- ITG)

लखनऊ से बेंगलुरु आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E231 को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अंतिम अप्रोच के दौरान क्रू को विमान में बम होने की धमकी के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद पायलट और क्रू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जरूरी कदम उठाए.

फ्लाइट ने सुबह करीब 9:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. विमान के सुरक्षित उतरने के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को बम की धमकी के बारे में जानकारी दी गई. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त ज़मीन से टकराया था विमान का टेल, इंडिगो फ्लाइट ग्राउंडेड

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अधिकारियों की तरफ से SOP के तहत विमान की पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है. विमान के अंदर के हिस्सों के साथ-साथ सामान और अन्य जरूरी स्थानों की भी जांच की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती तौर पर बम की धमकी को होक्स यानी फर्जी होने की आशंका है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं और विस्तृत जांच पूरी होने तक सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं.

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यह भी पढ़ें: एअर इंडिया के विमान से अचानक टकराया पक्षी, रद्द करनी पड़ी फ्लाइट

फिलहाल विमान सुरक्षित है और जांच जारी है. अधिकारियों की विस्तृत जांच के बाद ही यह साफ होगा कि धमकी का स्रोत क्या था और यह वास्तविक थी या महज अफवाह. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है.

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