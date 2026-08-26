अंदाज एयरोसिटी, JW मैरिएट पर FSSAI का शिकंजा, एक्सपायर्ड मिठाई से सड़ी सब्जियों तक मिली गड़बड़ी, नोटिस जारी

दिल्ली के दो बड़े फाइव स्टार होटलों में खाने की सुरक्षा को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने दोनों होटलों को नोटिस जारी किया है. इनमें एयरोसिटी का अंदाज दिल्ली और JW मैरियट शामिल हैं.

और पढ़ें

FSSAI की जांच में एक्सपायर्ड मिठाइयां, खराब सब्जियां भी मिलीं. इसके अलावा कॉकरोच और मक्खियां भी पाई गईं. कई जगह साफ-सफाई में कमी मिली. खाने के सामान को रखने और लेबल लगाने में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया.

अंदाज दिल्ली की जांच में करीब 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाई मिली. यह मिठाई होटल के कन्फेक्शनरी एरिया में रखी थी. अधिकारियों ने इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया. जांच में एक्सपायर्ड केक बेस और ब्रेड के पैकेट भी मिले. अधिकारियों के अनुसार कुछ पुराने ब्रेड पैकेट पर दोबारा तारीख लगाने की बात भी सामने आई है.

होटल की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की व्यवस्था में भी खामियां मिलीं. एक किचन में दोनों तरह के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड एक ही पानी के कंटेनर में रखे मिले. रूम डाइनिंग किचन में शाकाहारी भोजन के लिए रखे बर्नर पर मांसाहारी खाना बनाने की बात भी सामने आई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक्सपायर्ड दूध, सड़ी सब्जियां... फाइव स्टार होटल में रेड पड़ी तो हर कोई रह गया दंग

जांच के दौरान फ्रीजर के पास कॉकरोच मिले. ग्राइंडिंग रूम में मक्खियां और मच्छर भी पाए गए. कई जगह मकड़ी के जाले मिले. बॉटलिंग प्लांट के अंदर गुटखा का पैकेट भी मिला. अधिकारियों ने कचरा प्रबंधन और तापमान की निगरानी में भी कमी बताई.

होटल में एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों को अलग रखने की व्यवस्था भी ठीक नहीं मिली. सप्लायर से सामान लेते समय भी जरूरी जांच नहीं की जा रही थी. FSSAI ने जांच के लिए घी, वेजिटेबल मेयोनीज, नारियल मिल्क पाउडर, दाल, टोमैटो सॉस, ऑरेंज मार्मलेड और नारियल कुकीज के सैंपल लिए हैं.

JW मैरियट में सड़ी सब्जियां और गंदे बर्तन सहित 59 खामियां मिलीं

दो दिन तक JW मैरियट की जांच चली. इस दौरान 59 खामियां सामने आईं. होटल के लाइसेंस और लेबल से जुड़े नियमों में भी कमी मिली. कुछ पैक्ड सामान पर FSSAI लाइसेंस नंबर गलत या अधूरा था. कुछ पैकेट पर निर्माता का पूरा पता भी नहीं था. होटल का FSSAI लाइसेंस भी प्रमुख जगह पर प्रदर्शित नहीं किया गया था.

जांच में पनीर, खोया, चना मसाला और मिर्च जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए.

Advertisement

FSSAI has issued notices to Juniper Hotels Pvt Ltd (Andaz,Aerocity, Delhi) and JW Marriott, Delhi following inspections that uncovered serious food safety violations. Regulatory samples were collected, with further action to follow based on compliance and sample analysis. pic.twitter.com/4bOOylB2NY — FSSAI (@fssaiindia) August 26, 2026

JW मैरियट की रसोई में गंदे बर्तन और खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली गंदी सतहें मिलीं. पीने के पानी में भी गंदगी के कण पाए गए. जांच में कॉकरोच और फल मक्खियां भी मिलीं. कुछ सेब में फफूंद थी. टमाटर सड़े हुए मिले. कई खाद्य पदार्थ खुले रखे गए थे.

कटी हुई सब्जियों को भी सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था. कुछ स्टोरेज कंटेनर खराब हालत में मिले. होटल की चाइनीज, इंडियन, इटैलियन और बेकरी किचन में भी सफाई और स्टोरेज से जुड़ी कमियां मिलीं. कई जगह एग्जॉस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहे थे.

FSSAI ने शहद, मिल्क व्हाइटनर, पीने का पानी, रेड वेलवेट स्पंज, रसमलाई, खोया, पनीर और चटनी के सैंपल भी जांच के लिए लिए हैं.

बेंगलुरु में भी हुई थी कार्रवाई

दिल्ली की यह कार्रवाई बेंगलुरु में हुई हालिया जांच के बाद सामने आई है. कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई बड़े होटलों की जांच की थी. जांच में एक्सपायर्ड खाना मिला था. सब्जियों में फफूंद भी पाई गई थी. कई जगह सफाई और खाने को रखने के तरीके में कमी मिली थी.

यह भी पढ़ें: किचन में कॉकरोच-चूहे, फंगस लगी मूंगफली और नॉनवेज... इंदौर के प्रसिद्ध 3 स्टार होटल पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई

Advertisement

द ललित अशोक से 76 किलो मांस, 32 लीटर एक्सपायर्ड दूध और 200 किलो सब्जियां जब्त की गई थीं. ताज यशवंतपुर से 72 किलो मांस और मछली मिली थी. रैडिसन ब्लू बेंगलुरु से 105 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त की गई थी. FSSAI की ताजा कार्रवाई के बाद दोनों होटलों से जवाब मांगा गया है. आगे की कार्रवाई जांच और लैब रिपोर्ट के आधार पर होगी.

---- समाप्त ----