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पैंट पहना तो अंदर छिपा था सांप! युवक की फूल गईं सांसें, सर्प मित्र के आने पर जगह से हिल पाया

क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े पहनते ही उनमें से सांप निकल आए तो क्या होगा? मध्यप्रदेश के सागर जिले स्थित रजाखेड़ी में ठीक यही हुआ, और पूरे घर में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि सांप ने युवक को काटा नहीं, वरना यह छोटी-सी घटना बड़ा हादसा बन सकती थी.

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सर्प मित्र अकील बाबा को बुलाकर सांप का रेस्क्यू कराया.(Photo:ITG)
सर्प मित्र अकील बाबा को बुलाकर सांप का रेस्क्यू कराया.(Photo:ITG)

मध्यप्रदेश के सागर के मकरोनिया के रजाखेड़ी इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे एक युवक ने जैसे ही अपना पैंट पहना, उसमें से अचानक सांप निकल आया. सांप को देखते ही युवक के होश उड़ गए और वह घबराकर पीछे हट गया. गनीमत रही कि सांप ने युवक को काटा नहीं.

घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है. युवक घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था. उसने जैसे ही पैंट पहनी, कुछ ही देर बाद उसमें छिपा सांप बाहर निकल आया. अचानक सांप सामने आने से घर में भी अफरा-तफरी मच गई. परिवार के लोगों ने बिना जोखिम उठाए तत्काल सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा को सूचना दी.

सूचना मिलते ही अकील बाबा मौके पर पहुंचे. इस दौरान सांप बिस्तर के नीचे जाकर छिप गया था. सर्प विशेषज्ञ ने काफी सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सांप को पकड़कर सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया.

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अकील बाबा ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप जहरीला नहीं था, लेकिन सांप को देखकर घबराहट में लोग कई बार गलत कदम उठा लेते हैं और इससे जान का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घर में सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं और उसे मारने की कोशिश भी न करें. देखें VIDEO:- 

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सर्प विशेषज्ञ के मुताबिक, सांप दिखने पर तत्काल वन विभाग या किसी प्रशिक्षित सर्प विशेषज्ञ को सूचना देनी चाहिए, ताकि सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके.

उन्होंने लोगों को एक और जरूरी सलाह देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो झाड़-फूंक और देसी उपचार के चक्कर में समय बर्बाद न करें. पीड़ित को तत्काल जिला अस्पताल या बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाएं, जहां चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध है.

रजाखेड़ी की इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सतर्क कर दिया है कि कपड़े, जूते और घर के ऐसे सामान जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उन्हें पहनने या उपयोग करने से पहले अच्छी तरह जांच लेना चाहिए. थोड़ी सी सावधानी किसी बड़े हादसे को टाल सकती है.

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