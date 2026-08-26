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दलालों के जरिए घुसे भारत, डेढ़ साल से ग्वालियर में थे... 13 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू

Gwalior Illegal Bangladeshi News: ग्वालियर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा. गृह मंत्रालय की SOP के तहत BSF के जरिए बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू...

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बांग्लादेशियों को BSF पश्चिम बंगाल सीमा से करेगी डिपोर्ट.(Photo:ITG)
बांग्लादेशियों को BSF पश्चिम बंगाल सीमा से करेगी डिपोर्ट.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश पुलिस ने ग्वालियर में गैर-कानूनी रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत जांच-पड़ताल के बाद यह प्रक्रिया शुरू की.

क्राइम ब्रांच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) मनीष यादव ने पत्रकारों को बताया कि 4 अगस्त को मिली जानकारी के आधार पर ग्वालियर पुलिस ने सभी 13 संदिग्धों की पहचान की. पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं.

उन्होंने कहा कि सभी संदिग्धों को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका दिया गया, लेकिन वे वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके.

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DSP यादव ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन लोगों ने स्वीकार किया कि वे दलालों के जरिए गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए थे. इनमें सात पुरुष हैं, जबकि तीन महिलाएं और तीन बच्चे हैं.

उन्होंने कहा, "ये लोग पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में आए थे और पिछले डेढ़ साल से ग्वालियर में रह और काम कर रहे थे. अब उन्हें बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर दिया गया है, इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है. कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है."

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उनके अनुसार, सभी आरोपियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) पश्चिम बंगाल सीमा से वापस बांग्लादेश भेजेगी.

CM यादव ने कहा कि राज्य में गैर-कानूनी रूप से रह रहे लोगों का पता लगाने का पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा.

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