'टीम नहीं, पूरा सिस्टम जिम्मेदार...', पाकिस्तान की इंग्लैंड में दुर्दशा, मोहसिन नकवी पर भड़के राशिद लतीफ

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम को 194 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही पाकिस्तान ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज भी गंवा दी. सीरीज हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ का गुस्सा फूट पड़ा है. लतीफ ने टीम के खिलाड़ियों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), चयन समिति और कोचिंग स्टाफ पर जमकर निशाना साधा.

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राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को खरी-खरी सुनाई. लतीफ ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा पीसीबी पिछले 70 वर्षों में सबसे खराब बोर्ड है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लगातार नाकामी के लिए सिर्फ खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा क्योंकि टीम के प्रदर्शन के पीछे प्रशासनिक फैसलों, चयन और कोचिंग की भी बड़ी भूमिका है.

जियो न्यूज से बातचीत में राशिद लतीफ ने पाकिस्तान को पिछले 50 वर्षों की सबसे खराब टूरिंग टीम कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर टीम का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है तो इसके पीछे काम कर रहे पूरे सिस्टम को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए. लतीफ ने कहा कि लोग मौजूदा टीम को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की स्थिति पर चर्चा नहीं हो रही. उन्होंने चयन समिति और कोचिंग स्टाफ को भी इसी समस्या का हिस्सा बताया. उनका सीधा सवाल था कि अगर टीम लगातार हार रही है तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस टीम को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है.

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पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो जारी

पाकिस्तान की मौजूदा परेशानी का सबसे बड़ा कारण उसकी बल्लेबाजी बनी हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों टेस्ट में पाकिस्तानी टीम किसी भी इनिंग्स में 200 रन भी नहीं बना सकी. लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने पहली पारी से ही दबाव बनाया और आखिरकार पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी. पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली थी. ऐसे में टीम के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी मुकाबले में वह अपनी बल्लेबाजी और प्रदर्शन में कितना सुधार कर पाती है.

चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर रहने के बाद कप्तान बाबर आजम ने लॉर्ड्स के मैदान पर वापसी की थी. उनसे पाकिस्तान की लड़खड़ाती बल्लेबाजी को संभालने की उम्मीद थी, लेकिन वह दोनों पारियों में नाकाम रहे. बाबर ने पहली पारी में 8 रन और दूसरी पारी में 6 रन बनाए. दूसरी पारी में जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद ने उनकी कमजोरी को एक बार फिर उजागर कर दिया. पाकिस्तान को जिस बल्लेबाज से संकट के समय बड़ी पारी की उम्मीद थी, वही मुश्किल घड़ी में ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका.

लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट एक अलग विवाद में भी घिरा रहा. स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान के बेटों का करीब 18 मिनट का इंटरव्यू प्रसारित किया था. इसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की जेल में स्थिति को लेकर चर्चा हुई. इसके बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आईं कि पीसीबी इस पूरे वाकये से खफा था और उसने लेकर लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की धमकी भी दी. हालांकि बाबर आजम और मुख्य कोच सरफराज अहमद ने इन दावों को खारिज कर दिया.

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