Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिवाली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल में TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर शुक्रवार आधी रात को BJP और TMC समर्थकों के बीच टकराव की खबर है. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दीया जलाकर दिवाली का पावन पर्व मनाया. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

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दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा! कई इलाकों में AQI 400 के पार, GRAP-3 भी बेअसर

दिवाली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. शहर में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद AQI कई इलाकों में 400 का आंकड़ा पार कर गया है. दिल्ली में सबसे खराब हवा IIT दिल्ली में दर्ज की गई है, जहां AQI 442 पहुंच गया है.

6000 पुलिसकर्मी, 45 CO, RAF-PAC की कंपनियां... दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के अचूक इंतजाम

अयोध्या में दीपोत्सव-2026 के दसवें संस्करण को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं. इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख और पूरे अयोध्या जनपद में करीब 50 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है. दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पीएसी की 9 कंपनियां और आरएएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं.

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IND A vs NZ A: कीवी गेंदबाजों पर बरसे यशस्वी जायसवाल, जड़ दिया लगातार दूसरा शतक... साई सुदर्शन भी छाए

इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच तीन मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के पहले दिन यानी शनिवार को इंडिया-ए के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 138 गेंदों का सामना करते हुए 102 रन बनाए. जायसवाल के फर्स्ट क्लास करियर का ये 19वां और लगातार दूसरा शतक रहा.

ट्रंप ने जलाया दीया, तोहफे में मिली 'हनुमान चालीसा'... व्हाइट हाउस में धूमधाम से मना दिवाली का त्योहार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दीया जलाकर दिवाली का पावन पर्व मनाया. इस दौरान अमरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सहित कई प्रमुख भारतीय-अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की इस परंपरा की शुरुआत साल 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी.

'विलय का सवाल ही पैदा नहीं होता...', NCP के एक होने की अटकलों पर अनिल देशमुख की दो टूक

एनसीपी के दो गुटों के विलय की अटकलों के बीच पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी (SP) नेता अनिल देशमुख ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि दोनों एनसीपी धड़ों के विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो उसका स्वागत है.

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अभिषेक बनर्जी के घर पर आधी रात हंगामा, BJP-TMC समर्थक आपस में भिड़े, सांसद ने लगाया पत्थरबाजी-फायरिंग का आरोप

पश्चिम बंगाल में TMC के सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर शुक्रवार आधी रात को BJP और TMC समर्थकों के बीच टकराव की खबर है. TMC ने आरोप लगाया कि BJP समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी के घर पर पत्थरबाजी की. अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दावा किया कि सुबह करीब 2 बजे उनके घर पर हमला किया गया.

टेस्ट क्रिकेट छोड़ा, लेकिन मैदान से दूर नहीं होंगे मोहम्मद शमी... IPL और घरेलू क्रिकेट पर दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. शमी ने 6 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. अपने करियर में शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले और 229 विकेट लिए. उनका गेंदबाजी औसत 27.71 रहा.

पैराग्वे में राष्ट्रपति का तख्तापलट, पेना महाभियोग से हटाए गए, घर में नजरबंद, एलियाना ने संभाली कमान

दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में डिजिटल बैंक Ueno के डूबने के बाद राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह पूर्व उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली. वहीं, पद से हटाए गए पेना को घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया गया है. पेना ने गुरुवार को इस्तीफे की पेशकश की थी.

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MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, 5 दिन चलेगी कार्यवाही; कांग्रेस ने सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा. यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा. पांच दिनों के इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. निजी सदस्यों के विधेयकों यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल के नोटिस 11 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे.

सलमान खान के शर्ट उतारने का कमाल, 'बिग बॉस 20' ने रचा इतिहास, 60 दिनों में पार किए 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटे

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 ने 60 दिनों से भी कम समय में 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटों का आंकड़ा पार किया. यह इस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे तेजी से यह मुकाम हासिल करने वाला सीजन बन गया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत में इस रियलिटी शो की शुरुआत के 20 साल पूरे हो रहे हैं.

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