scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद पुलिस चौकी के अंदर धमाका, 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' ने ली जिम्मेदारी

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. 'गाजी 2' नाम के एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.

Advertisement
X
ब्लास्ट से चौकी की दीवार पर दरारें आ गई हैं. पुलिस टीम मामले की जांच हर एंगल से कर रही है. (Photo-ITG)
ब्लास्ट से चौकी की दीवार पर दरारें आ गई हैं. पुलिस टीम मामले की जांच हर एंगल से कर रही है. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. 'गाजी 2' नाम के एक एक्स अकाउंट से यह पोस्ट की गई है. इसमें तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से चौकी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. हालांकि, इस पोस्ट की प्रामाणिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है.

'गाजी 2' अकाउंट से की गई पोस्ट

सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट में वसुंधरा पुलिस चौकी को उड़ाने की धमकी दी गई है. पोस्ट में दावा किया गया है कि तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है. यह दावा 'गाजी 2' नाम के एक्स अकाउंट से किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

ghaziabad-vasundhara-police-station-blast
गाजियाबाद में धमाका... कोई साजिश या हादसा? हर एंगल से हो रही जांच
Ghaziabad Vasundhara Police Outpost Blast
UP की पुलिस चौकी में जोरदार धमाका, ब्लास्ट से मचा हड़कंप
ghaziabad Vasundhara police outpost explosion
गाजियाबाद में पुलिस चौकी के अंदर ब्लास्ट... शीशे टूटे, दीवार में भी दरार
BJP launches Loktantra Bachao Yatra to counter Opposition claims.
गाजियाबाद में BJP की 'लोकतंत्र बचाओ' पदयात्रा, CM योगी ने विपक्ष को घेरा
Yogi Adityanath leads padayatra in Ghaziabad, targets Congress and SP.
गाजियाबाद में CM योगी ने निकाली 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा

फिलहाल पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि पोस्ट किसने की और इसमें किए गए दावे कितने सही हैं. पुलिस की ओर से जांच के नतीजे या संगठन की भूमिका की पुष्टि सामने नहीं आई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात करीब 9 बजे जोरदार धमाका हुआ. यह धमाका चौकी के पीछे कबाड़ गाड़ियों की पार्किंग वाली जगह पर हुआ. इसकी आवाज इतनी तेज थी कि चौकी के दो शीशे टूट गए और एक दीवार में दरार आ गई. कांच के टुकड़े लगने से वहां सामान देने पहुंचे एक डिलीवरी ब्वॉय को चोट भी आई. 

Advertisement

घटना के वक्त चौकी में एक सब-इंस्पेक्टर भी मौजूद था. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वहां से सैंपल जुटाए और जांच के लिए आगरा भेजे हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. खास बात यह है कि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं. चौकी के मुख्य गेट पर लगे कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ, यह भी अभी साफ नहीं है. ऐसे में धमाके से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'उन्होंने मेरी काफी मदद की...', मोहम्मद शमी के टेस्ट रिटायरमेंट पर भावुक हुए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल, याद किए साथ बिताए पल |
    बिकिनी में एक्ट्रेस ने बढ़ाया टेंपरेचर, समंदर के बीच बैठकर झटकाई जुल्फें, Photos |
    अयोध्या कितनी बदली? आजतक पंचायत में संत बोले- लाठियों और कर्फ्यू के दौर से निकलकर मिली वैश्विक पहचान |
    Shani Gochar 2026: अगले 207 दिन 4 राशियों के लिए वरदान, शनि देव खोलेंगे तरक्की के रास्ते |
    Homemade Rangoli Colours: बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं... दिवाली पर घर में रखी चीजों से बनाएं रंगोली के 7 खूबसूरत रंग |
    Best 5G Phone under Rs 20000 : Xiaomi से Samsung तक, ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन, कमाल के हैं फीचर्स |
    काजू कतली खाई खूब होगी... कभी सोचा है ये बर्फी की तरह चोकोर क्यों नहीं होती? |
    गाजियाबाद पुलिस चौकी के अंदर धमाका, 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' ने ली जिम्मेदारी |
    गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट के पीछे साजिश या महज हादसा? हर एंगल से जांच कर रहीं टीमें
    Advertisement