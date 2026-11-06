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सलमान खान के शर्ट उतारने का कमाल, 'बिग बॉस 20' ने रचा इतिहास, 60 दिनों में पार किए 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटे

बीस साल बाद भी, भारत के रियलिटी टीवी का सबसे बड़ा शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. 'बिग बॉस हिंदी' के मौजूदा सीजन ने जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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बिग बॉस 20 ने रचा इतिहास (Photo: Vinod Singh)
बिग बॉस 20 ने रचा इतिहास (Photo: Vinod Singh)

बिग बॉस हिंदी का 20वां सीजन अपने प्रीमियर के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है. चाहे शो में सलमान खान का पैपराजी को फटकार लगाना हो, 'वीकेंड का वार' के दौरान कैमरे के सामने अपनी शर्ट उतारकर बॉडी-शेमिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करना हो, या फिर कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ किया गया वह वायरल प्रैंक जिसने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी - इस शो ने दर्शकों को हमेशा कुछ न कुछ बात करने का मौका दिया है. अब, भारत में अपने 20 साल के सफर में इसने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है.

बिग बॉस 20 ने 60 दिनों से भी कम समय में 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटों का आंकड़ा पार किया
इस शो ने जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर 60 दिनों से भी कम समय में 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटों का आंकड़ा पार कर लिया है. यह इस फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे तेजी से यह मुकाम हासिल करने वाला सीजन बन गया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत में इस रियलिटी शो की शुरुआत के 20 साल पूरे हो रहे हैं.

इस सीजन में बिग बॉस को 350 करोड़ वोट मिले हैं
जियोस्टार (JioStar) के अनुसार, इस सीजन में शो को 350 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जो पिछले सीजन के मुकाबले 71% की बढ़ोतरी है. वोट करने वाले फैंस की संख्या में भी 48% का इजाफा हुआ है. इसकी लोकप्रियता भारत के बाहर भी फैली है. सीजन की शुरुआत से ही यह शो यूके, कनाडा और सिंगापुर में जियोहॉटस्टार के टॉप 5 टाइटल्स में शामिल रहा है. यूएई (UAE) में, यह फिलहाल लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'स्टारजप्ले' (Starzplay) पर नंबर 1 शो है और वहां अपनी शुरुआत के बाद से ही प्लेटफॉर्म के टॉप 10 टाइटल्स में बना हुआ है.

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इस उपलब्धि पर बात करते हुए, शो के होस्ट सलमान खान ने कहा, 'बिग बॉस का असली गेम सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी चलता है, जहां दर्शक हर पल से जुड़े रहते हैं. जियोहॉटस्टार पर 100 करोड़ वॉच-टाइम घंटों तक पहुंचना, हमारे दर्शकों के उस बेपनाह प्यार और जुड़ाव का सबूत है जो वे इस शो के साथ महसूस करते हैं.' उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि शो के दर्शकों की है और इस सफर का हिस्सा बनने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

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