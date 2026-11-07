गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट के पीछे साजिश या महज हादसा? हर एंगल से जांच कर रहीं टीमें

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की नींद उड़ा दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि ये धमाका AC कंप्रेसर फटने या साधारण पटाखे की वजह से नहीं हुआ. ऐसे में इस ब्लास्ट ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ.

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दरअसल ये इलाका बेहद व्यस्त और संवेदनशील माना जाता है. वसुंधरा पुलिस चौकी के दोनों तरफ सड़क है जो इंदिरापुरम और गाजियाबाद को आपस में जोड़ती है. इसके ठीक ऊपर दिल्ली से राजनगर की ओर जाने वाला एलिवेटेड रोड भी गुजरता है.

ऐसे में लगातार आवाजाही वाले इस क्षेत्र में पुलिस चौकी के भीतर इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाता है. अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की बारीकी से जांच कर रही हैं कि ये कोई महज हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी.

सीसीटीवी कैमरों की कमी और सबूतों की तलाश

इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घटनास्थल के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है. इसके अलावा, पुलिस चौकी के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ कैद हुआ है या नहीं, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है.



घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता (BDS) और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई थीं. हालांकि, शुरुआती जांच में बीडीएस टीम भी ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि धमाका किस तरह का था और इसमें किस विस्फोटक या सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. घटनास्थल से जुटाए गए सभी सबूतों को आगे की जांच के लिए आगरा भेज दिया गया है. अब सभी की निगाहें फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आने के बाद ही धमाके के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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घायल हुआ डिलीवरी बॉय, चौकी को पहुंचा नुकसान

शुक्रवार रात हुए इस हादसे के वक्त चौकी के अंदर एक सब-इंस्पेक्टर और एक डिलीवरी ब्वॉय मौजूद था, जो वहां कोई सामान देने आया था. धमाका इतना तेज था कि चौकी के दो कांच के शीशे टूट गए और एक दीवार में हल्की दरार भी आ गई. कांच के टूटने से गिरे टुकड़ों की चपेट में आने से वो डिलीवरी बॉय घायल हो गया.

फिलहाल गाजियाबाद पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी हर संभावित एंगल से मामले की गहराई से छानबीन कर रहे हैं. UP ATS की एक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंच रही है.

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हाल फिलहाल में पुलिस और सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के कई इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिलते रहे हैं. कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने ISI- शहजाद भट्टी के मॉड्यूल को पकड़ा था. यूपी के लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी पुलिस और सुरक्षाबलों को निशाना बनाने वाले थे. ऐसे में हर एंगल इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है.

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