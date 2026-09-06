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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट से पहले PCB ने पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए. इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर ICC के नियम काफी सख्त हैं.

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पाकिस्तानी टीम की हालत खस्ता, टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे. (Photo: Reuters)
पाकिस्तानी टीम की हालत खस्ता, टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे. (Photo: Reuters)

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले PCB ने टीम के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए. वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. इन खबरों के अलावा, मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

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पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा एक और विवाद में घिर गया है. एजबेस्टन में होने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले PCB ने टीम के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए. हालांकि किन खिलाड़ियों के फोन लिए गए हैं और बोर्ड ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. 

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