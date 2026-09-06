Quote of the day: 3 बातों में शर्म करेंगे तो खुद का ही है नुकसान, चाणक्य ने बताया कारण

Quote of the Day: आज के दौर में लोगों के बीच खुद को बेहतर दिखाने का दबाव काफी बढ़ गया है. अच्छी नौकरी, महंगी चीजें, बेहतर लाइफस्टाइल और आर्थिक स्थिति को लेकर लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं. कई बार इसी दिखावे के कारण व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों को छिपाने लगता है. आचार्य चाणक्य की नीतियां इससे बिल्कुल अलग सोच अपनाने की सीख देती हैं. उनके अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके लिए व्यक्ति को न तो संकोच करना चाहिए और न ही दूसरों के सामने शर्मिंदा महसूस करना चाहिए .

और पढ़ें

आर्थिक परेशानी छिपाने में न करें संकोच

हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी किसी के पास पर्याप्त धन होता है तो कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है.चाणक्य नीति के अनुसार आर्थिक तंगी ऐसी चीज नहीं है, जिसे लेकर इंसान को शर्म महसूस करनी चाहिए .

मुश्किल समय को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करना, नए कौशल सीखना और बेहतर अवसर तलाशना ज्यादा जरूरी है. सिर्फ लोगों को अपनी स्थिति बेहतर दिखाने के लिए कर्ज या अनावश्यक खर्च का सहारा लेना परेशानी को और बढ़ा सकता है .

ईमानदारी से किया कोई काम छोटा नहीं

कई बार लोग काम को उसके पद और कमाई के आधार पर आंकने लगते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग छोटा काम करने में भी झिझकते हैं . चाणक्य की सीख है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता .

Advertisement

नौकरी छोटी हो या बड़ी, कारोबार हो या मेहनत-मजदूरी अगर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है तो उसे अपने पेशे पर गर्व होना चाहिए. मुश्किल समय में मिलने वाला कोई भी सही काम आगे बढ़ने का जरिया बन सकता है. काम से मिलने वाला अनुभव भविष्य में नए अवसरों के दरवाजे भी खोल सकता है .

भूख लगे तो खाना मांगने में न करें शर्म

चाणक्य नीति में शरीर की मूल जरूरतों को भी महत्व दिया गया है. अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो सिर्फ लोकलाज या दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए अपनी भूख को दबाना सही नहीं है .

भोजन शरीर की बुनियादी जरूरत है . इसलिए समय पर खाना खाना या जरूरत पड़ने पर भोजन मांगना कोई शर्म की बात नहीं है. अपनी सेहत और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं कही जा सकती .

लोग क्या कहेंगे के डर से न रोकें खुद को

अक्सर व्यक्ति अपनी जरूरतों से ज्यादा इस बात की चिंता करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे. आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसे छिपाना, मेहनत का काम करने से बचना या भूख लगने पर भी संकोच करना इसी मानसिकता का हिस्सा हो सकता है .

Advertisement

चाणक्य की इस सीख का मूल भाव यही है कि दूसरों की राय से ज्यादा अपने आत्मसम्मान और जरूरतों को महत्व देना चाहिए . समाज की बातें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारी व्यक्ति को खुद उठानी होती है .

दिखावे से बेहतर है वास्तविकता को स्वीकार करना

आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना और दिखावे का असर और बढ़ गया है. किसी की महंगी कार, शानदार घर या लग्जरी लाइफ देखकर लोग अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं. लेकिन दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं है .

खुशहाल जीवन का मतलब सिर्फ महंगी चीजें होना नहीं है. आर्थिक अनुशासन, मेहनत, आत्मसम्मान और अपनी वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है.

चाणक्य नीति की यह सीख हमें याद दिलाती है कि जरूरत के समय मदद मांगना, ईमानदारी से काम करना और अपनी मूल जरूरतों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है. असली कमजोरी तब है, जब इंसान सिर्फ समाज के डर से अपनी जरूरतों और सच्चाई को छिपाता रहे .

---- समाप्त ----