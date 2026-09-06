दिल्ली-NCR में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने इन राज्यों के लिए भी जारी की चेतावनी

आज यानी 6 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है. उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित कर रहा है. इसके अगले दो दिनों में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है.
दिल्ली और हरियाणा में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 और 6 सितंबर को कई जगहों पर बारिश की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है और इस दौरान अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में क्या रहेगा हाल?
उत्तराखंड में 5 से 11 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. यहां 5 से 7 सितंबर के दौरान अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पंजाब में भी 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है.
IMD के मुताबिक, 5 सितंबर को भी इस क्षेत्र में बारिश का दौर सक्रिय था. 5 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई थी. इस दौरान दिल्ली के पालम में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई थी.
मध्य और पूर्वी भारत में भी बारिश
मध्य प्रदेश में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.
पूर्वी भारत में बिहार में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक, यह मौसम गतिविधि कम दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े वायुमंडलीय सर्कुलेशन के कारण बनी हुई है, जो देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर बनाए हुए हैं. 6 सितंबर को पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य इलाकों में अलग-अलग जगहों पर बिजली चमकने के साथ गरज और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.