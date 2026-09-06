scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने इन राज्यों के लिए भी जारी की चेतावनी

आज यानी 6 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. IMD ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है. पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी बारिश के साथ गरज-बिजली की संभावना है.

Advertisement
X
6 सितंबर को दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया अलर्ट. (File Photo: PTI)
6 सितंबर को दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया अलर्ट. (File Photo: PTI)

आज यानी 6 सितंबर को देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है. उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित कर रहा है. इसके अगले दो दिनों में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली और हरियाणा में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 और 6 सितंबर को कई जगहों पर बारिश की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश हो सकती है और इस दौरान अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का भी अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में जलजमाव
चंद घंटे की बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पानी-पानी, गाड़ियों की लगीं कतारें
delhi airport waterlogging
बारिश से जलमग्न हुआ दिल्ली एयरपोर्ट, बदला कई उड़ानों का रूट
Delhi airport flooded, streets waterlogged after an hour of heavy rain
एक घंटे की बारिश में ही डूबी दिल्ली! एयरपोर्ट पर भरा पानी, सड़कों पर वाटरफॉल
delhi ncr weather
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, राजस्थान से UP तक अलर्ट!

उत्तराखंड में क्या रहेगा हाल?

उत्तराखंड में 5 से 11 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. यहां 5 से 7 सितंबर के दौरान अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पंजाब में भी 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है.

Advertisement

IMD के मुताबिक, 5 सितंबर को भी इस क्षेत्र में बारिश का दौर सक्रिय था. 5 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई थी. इस दौरान दिल्ली के पालम में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई थी.

मध्य और पूर्वी भारत में भी बारिश

मध्य प्रदेश में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

पूर्वी भारत में बिहार में 6 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, यह मौसम गतिविधि कम दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े वायुमंडलीय सर्कुलेशन के कारण बनी हुई है, जो देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर बनाए हुए हैं. 6 सितंबर को पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य इलाकों में अलग-अलग जगहों पर बिजली चमकने के साथ गरज और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कभी बल्ले से मचाता था तहलका, अब मौलवी है ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, भारत के खिलाफ खेली थी ऐतिहासिक पारी |
    Bigg Boss 20 ग्रैंड प्रीमियर: कूल बनकर लौटे सलमान खान, जानें कब-कहां देखें शो |
    वो 64 देश, जहां आबादी का नक्शा अब सिकुड़ रहा! बाकी दुनिया के लिए क्या मैसेज है |
    हेमंत सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन, गिरिडीह के अस्पताल में चल रहा था इलाज |
    फैक्ट्री मालिक ने बताया- कौन सा लेदर है डिफेक्टिव, जो 90% सस्ता बिकता है!  |
    Besan Roti Recipe: लहसुन की चटनी के साथ बनाएं राजस्थानी बिस्किट रोटी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे! |
    कांगो में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, लपटों में घिरकर 22 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल |
    मॉडल जैसी दिखने वाली युवती, AC फर्स्ट में सफर और शराब तस्करी... चौंका देगी समस्तीपुर के नेहा की कहानी |
    'जैसे ही होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल बाहर आ गए...' SRCC में छात्रों के बीच बोले PM मोदी |
    'हनुमान जी का आशीर्वाद है', ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान अंश में गाकर छाया नेत्रहीन बुंदेली सिंगर, हुआ भावुक
    Advertisement