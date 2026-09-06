scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AajTak की खबर का असर: बेटियों की पढ़ाई के लिए नंगे पांव दौड़ीं रमाबाई, अब मदद को आगे आया पूरा समाज... मिले लाखों रुपये

महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई में रमाबाई रणवीर ने बेटियों की पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए ‘अमृत दौड़’ में हिस्सा लिया और 3 किलोमीटर की दौड़ नंगे पांव पूरी कर पहला स्थान हासिल किया. पति की 2012 में मौत के बाद वह अकेले दोनों बेटियों की परवरिश कर रही हैं.

Advertisement
X
बेटियों की पढ़ाई के लिए मदद मिलने पर रमाबाई ने आजतक का जताया आभार. (Photo: Screengrabs)
बेटियों की पढ़ाई के लिए मदद मिलने पर रमाबाई ने आजतक का जताया आभार. (Photo: Screengrabs)

बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तंगहाली से जूझ रही एक मां के जज्बे को अब पूरा समाज सलाम कर रहा है. महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई में आयोजित 3 किलोमीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल करने वाली रमाबाई रणवीर के संघर्ष की खबर सामने आते ही प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आई हैं. साल 2012 में पति के निधन के बाद रमाबाई ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन-पोषण किया. आज उनकी एक बेटी बैंकिंग परीक्षा की और दूसरी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही है.

बेटियों की पढ़ाई के खर्च का इंतजाम करने के लिए रमाबाई ने 29 अगस्त को अंबाजोगाई में आयोजित 'अमृत दौड़' में हिस्सा लिया था. दौड़ के दौरान पैरों में पहनी प्लास्टिक की चप्पल से असुविधा होने पर उन्होंने चप्पल हाथ में ले ली और नंगे पांव ही दौड़ पड़ीं. रास्ते के नुकीले पत्थर पैरों में चुभते रहे, लेकिन बेटियों के सपनों के आगे उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की और 3 किलोमीटर का सफर तय कर पहला स्थान हासिल किया. उन्हें पुरस्कार स्वरूप 3,000 रुपये की राशि मिली. 'आज तक' द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रणवीर परिवार को हर तरफ से सहयोग मिलना शुरू हो गया है.

रमाबाई को अब तक मिल चुकी है लाखों की रुपये की मदद
बीड़ के जिलाधिकारी विवेक जॉनसन ने 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी, जबकि स्थानीय न्यायाधीश ने शैक्षणिक सामग्री भेंट की. केंद्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. कई सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भी स्वेच्छा से मदद का हाथ बढ़ाया है. समय पर मिली इस मदद से रमाबाई की दोनों बेटियों की पढ़ाई की राह आसान हो गई है. इस संकट के समय में उनकी आवाज बनने के लिए रणवीर परिवार ने 'आज तक' टीवी चैनल का विशेष आभार व्यक्त किया है.

सम्बंधित ख़बरें

One bride, Nine grooms Fake marriage racket busted in Beed
नौ बार बनी दुल्हन, हर बार दूल्हे से लाखों लेकर हो गई फरार
300 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक. (Photo: Screengrab)
ब्रेक फेल होने से 300 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, आग लगने से हुआ खाक
Marathi dandiya
गरबा-डांडिया में मुस्लिमों की एंट्री बैन, VHP की नई गाइडलाइन जारी
silver ring
घूस में चांदी की अंगूठी... सरकारी बाबू को ACB ने रंगे हाथ दबोचा
Mumbai Pune Dahi.
दही हांडी उत्सव में बच्चे समेत दो की मौत, मुंबई-ठाणे में 42 'गोविंदा' घायल
Advertisement

रमाबाई ने कहा है कि जब आज तक ने हमारी खबर दिखाई तब से मदद मिलना शुरू हुआ है. बीड के कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मान के साथ पचास हजार रुपये दिए. इसके अलावा जज साहब ने हमारे परिवार को कपड़े, बूट के साथ शैक्षणिक साहित्य दिया है. मैं "आज तक' चैनल का आभार व्यक्त करना चाहती हूं और मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरी बेटी की पढ़ाई को नज़रअंदाज़ न करें, और मेरी बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. लड़कियों की पढ़ाई में मदद के लिए जितना हो सके उतनी मदद करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AajTak की खबर का असर: बेटियों की पढ़ाई के लिए नंगे पांव दौड़ीं रमाबाई, अब मदद को आगे आया पूरा समाज... मिले लाखों रुपये |
    माता-पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? देखें भाग्य चक्र |
    Gold-Silver Cheaper: सोना सस्ता... चांदी पांच दिन में 8000 रुपये टूटी, हाई से अब ₹1.82 लाख सस्ती |
    Quote of the day: 3 बातों में शर्म करेंगे तो खुद का ही है नुकसान, चाणक्य ने बताया कारण |
    दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, जांच जारी |
    महाराष्ट्र: नवरात्रि गरबा-डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री बैन, VHP ने जारी की नई गाइडलाइंस |
    UP: जन्माष्टमी की रात मंदिर जा रही 14 साल की किशोरी को उठा ले गए 3 युवक, एक ने घर में किया रेप |
    मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर, सागर जिले में 9 लोगों की मौत |
    World's Narrowest House: सिर्फ 72 सेंटीमीटर चौड़ा है ये घर, फिर भी है बेडरूम, किचन और टॉयलेट! दुनिया के सबसे संकरे घर की VIDEO कर देगी हैरान |
    हैरी, तुम लौट तो आए हो... पर मेरी यादों वाला हॉगवर्ट्स कहां से लाओगे?
    Advertisement