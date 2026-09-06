100 करोड़ पार 'हनुमान अंश', डायरेक्टर ने नहीं ली फीस, 5 महीने खाए फल, रोज हनुमान चालीसा का किया पाठ

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म 'हनुमान अंश' की दहाड़ सुनाई दे रही है. कमाई के मामले में फिल्म गर्दा उड़ा रही है. छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने बिग बजट की फिल्मों को धूल चटा दी है. दर्शक सीनेमाघरों में खिंचे चले आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है.

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'हनुमान अंश' की धुआंधार कमाई

नीम करौली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का 31वें दिन (रविवार) भी डंका बज रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का अब तक भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 117.46 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कुल नेट कलेक्शन 99.29 करोड़ तक पहुंच गया है. फिल्म की धुआंधार कमाई अभी भी जारी है. हालांकि, रविवार के अंतिम आंकड़े शाम तक ही आएंगे.

महज 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने एक महीने के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि टॉक्सिक और मिर्जापुर, बंटवारा 1947 जैसी बड़ी स्टारकास्ट की फिल्मों के सामने भी हनुमान अंश मजबूती से खड़ी है.

डायरेक्टर ने नहीं ली फीस

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी फीस माफ कर दी थी. The Raunac Podcast में फिल्म को लेकर बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ इसे प्रोड्यूस भी किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी फीस नहीं ली थी.

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विशाल बोले- मैं इस फिल्म का निर्माता और निर्देशक भी हूं, इसलिए मैंने फिल्म के लिए अपनी फीस माफ कर दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म को बनाने के दौरान सेट पर खास बातों का ध्यान रखा गया था. विशाल बोले- सेट पूरी तरह से शाकाहारी था और हम हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे. असल में, फिल्म की रिलीज से लगभग 4.5 महीने पहले मैं सिर्फ फ्रूट डाइट पर था.

'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी शुरुआत काफी धीमी रही थी. फिल्म ने पहले दिन लगभग 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. हालांकि, तीसरे हफ्ते में फिल्म ने रफ्तार पकड़ी. फिल्म को डिवोशनल स्टोरीलाइन और वर्ड-ऑफ-माउथ का फायदा मिला.



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