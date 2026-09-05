Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

IMD ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें शनिवार, 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी. इन खबरों के अलावा, लद्दाख में भारत ने सिंधु नदी पर पहला रॉक चेक डैम बनाया है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

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दिल्ली-NCR में आज आंधी-तूफान के साथ होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

IMD ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-बिजली की संभावना है.

चीन ने पहली बार मौतों का आंकड़ा बताया... इमिग्रेशन बिल्डिंग से 31 शव बरामद, 531 लापता

चीन ने नेपाल सीमा पर हुए भूस्खलन हादसे को लेकर पहली बार मौत के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं. चीनी अधिकारियों के मुताबिक गिरोंग इलाके में इमिग्रेशन और कस्टम भवन से अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 531 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यह जानकारी शुक्रवार शाम 6 बजे तक की स्थिति के आधार पर दी गई है.

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नहीं थम रहा नेपाल तबाही में मौत का आंकड़ा, अब मरने वालों की संख्या 1,344 पहुंची

नेपाल में पिछले हफ्ते आई तबाही के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बाढ़ में अब तक 1,344 लोगों की जान जा चुकी है. पिछले हफ्ते आई फ्लैश फ्लड ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई गांवों और कस्बों को बुरी तरह प्रभावित किया. कई इलाकों में अब भी मलबे और कीचड़ के बीच लोगों की तलाश जारी है.

IND vs PAK: पाकिस्तान को रौंदने के लिए हरमन की सेना तैयार, एशिया कप में आज महाटक्कर, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE

महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें शनिवार, 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला ग्रुप स्टेज का यह आखिरी मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा. भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. भारत को ग्रुप A में रखा गया है. पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में थाईलैंड, हॉन्ग कॉन्ग और चीन की टीमें भी शामिल हैं

भारत ने सिंधु नदी पर बनाया 10 फीट ऊंचा 'रॉक डैम', खेतों तक पहुंचेगा 4 करोड़ लीटर पानी

लद्दाख में भारत ने सिंधु नदी पर पहला रॉक चेक डैम बनाया है. यह डैम बड़े बोल्डरों से तैयार किया गया है और इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उपशी में बने इस डैम से पानी का स्तर करीब 10 फीट बढ़ गया, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी. डैम से करीब 4 करोड़ लीटर पानी जमा हो सकता है.

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मोहन भागवत का ब्रिटेन दौरा, RSS ने कहा- 310 से ज्यादा सामाजिक संगठनों का मिला सर्मथन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने धार्मिक और सामुदायिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की. उनका यह दौरा RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर चल रहे तीन देशों के संपर्क अभियान का हिस्सा है. भागवत के ब्रिटेन दौरे का मुख्य कार्यक्रम रविवार को होगा.

श्रद्धा वही रहेगी, पर व्यवस्था बदलेगी, राम मंदिर में अब CEO जितेंद्र मिश्र लाएंगे आधुनिक मैनेजमेंट

अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरी महाराज ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि नवनियुक्त CEO और सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की जॉइनिंग विधिवत हो चुकी है. जितेंद्र मिश्र इसी सप्ताह अयोध्या पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर की का पूरी तरह कार्यभार संभालेंगे.

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