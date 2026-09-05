लंबे समय से इंतजार किए जा रहे NSE के आईपीओ की डेट अब नजदीक आ चुकी है. बिजनेस टुडे के सूत्रों के अनुसार, अगले सप्‍ताह 7 सितंबर को SEBI से इसकी मंजूरी मिल सकती है. मंजूरी मिलते ही NSE जल्‍द ही नियामक के पास एक अपडेट मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल कर सकता है.

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एनएसई का टारगेट है कि वह पितृ पक्ष 2026 के शुरू होने से पहले मार्केट में लिस्‍ट कर जाए, जो 26 सितंबर से शुरू होता है. इसका मतलब है कि एनएसई शुक्रवार, 25 सितंबर को या उससे पहले मार्केट में लिस्‍ट हो सकता है. दूसरी ओर, सीएनबीसी-टीवी18 ने बताया कि एनएसई 11 सितंबर, 2026 को अपने आईपीओ के लिए प्राइस लिमिट का ऐलान कर सकता है.

ये घटना तब सामने आई है, जब एक्‍सचेंज लंबे इंतजार के बाद अपने शेयरों का पब्लिक करने के करीब पहुंच रहा है.रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संभावित मंजूरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NSE के सह-स्थान और डार्क-फाइबर मामलों में नियामक की अपीलों को खारिज करने के बाद मिली है. इससे देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्तावित पब्लिक इश्‍यू के लिए एक बाधा दूर हो गई है.

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पूरी तरह ओएफएस होगा ये आईपीओ

एनएसई ने जून में SEBI के पास आईपीओ के लिए अपना DRHP (डिजिटल डेवलपमेंट प्लान) दाखिल किया था, जिसमें 14.89 करोड़ शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था, जो इसकी चुकता पूंजी का लगभग 6 प्रतिशत है. चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से OFS का प्रस्ताव है, इसलिए इससे प्राप्त राशि बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी, न कि कंपनी को.

कितना हो सकता है इश्‍यू साइज?

प्रस्तावित इश्यू का अनुमानित कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपये है और यह भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है. अनुमानित इश्यू साइज के अनुसार, एनएसई द्वारा इसके शेयर लगभग 2,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पेश किए जाने की संभावना है. प्री-आईपीओ बाजार में शेयर लगभग इसी स्तर पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्री-आईपीओ इक्विटी छह महीने के लॉक-इन पीरियड के साथ आती है और आईपीओ लॉन्च करने के लिए आरएचपी दाखिल करने के बाद शेयर का कारोबार रुक जाएगा.

कब हो सकती है लिस्टिंग?

CNBC-TV18 ने बताया कि उसने NSE के पब्लिक इश्यू के लिए मंजूरी की समयसीमा और IPO प्रक्रिया के लिए SEBI को पत्र लिखा है और जवाब का इंतजार है. फिलहाल, जिन महत्वपूर्ण डेट पर नजर रखी जा रही है, वे हैं अगले सप्ताह SEBI द्वारा संभावित मंजूरी, उसके बाद अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की संभावना, 11 सितंबर को प्राइस बैंड का ऐलान और 25 सितंबर, 2026 को लिस्टिंग हो सकती है.

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(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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