बोलिविया के मिलिट्री बेस में भीषण ब्लास्ट, 10 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल

बोलिविया में शुक्रवार को एक सैन्य बैरक में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं. धमाके के कुछ सेकंड बाद मौके पर मौजूद लोगों को जान बचाकर भागते हुए देखा गया.

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यह धमाका बोलिविया के वियाचा नगरपालिका में दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ. यह इलाका ला पाज से करीब 30 किलोमीटर दूर है. अधिकारियों के मुताबिक, धमाका उस जगह हुआ जहां आतिशबाजी से जुड़ी सामग्री रखी जाती थी.

बोलिविया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि धमाका 4 सितंबर को हुआ था. हालांकि, धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट रक्षा मंत्रालय के आतिशबाजी के भंडार से शुरू हुआ था.

62 लोग घायल हुए हैं

वियाचा की स्वास्थ्य निदेशक रीटा नेब्रास्का ने स्थानीय टेलीविजन को बताया कि हादसे में 10 से 15 लोगों की मौत होने की आशंका है, जबकि 62 लोग घायल हुए हैं. घायलों में से 14 लोगों को ला पाज के अस्पतालों में भेजा गया है. इनमें जलने से घायल एक लड़की भी शामिल है.

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पुलिस के मुताबिक, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और धमाके की वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. इनमें ज्यादातर नुकसान धमाके से खिड़कियों के टूटने के कारण हुआ. घायलों को निकालने और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सैन्य परिसर में एंबुलेंस, मेडिकल टीम और पुलिस को तैनात किया गया.

दोबारा घटना होने की आशंका

हेल्थ डायरेक्टर रीटा नेब्रास्का ने बताया कि दमकलकर्मियों ने चेतावनी दी थी कि घटनास्थल पर गर्मी का एक सोर्स अभी भी मौजूद है, जिससे दोबारा धमाका होने का खतरा है. उन्होंने लोगों से कम से कम 150 मीटर की दूरी बनाए रखने की अपील की है. इस घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों के बनाए वीडियो में धमाके के कुछ सेकंड बाद लोगों को सुरक्षित जगह की ओर भागते हुए देखा गया. रॉयटर्स ने इमारतों, पेड़ों, सड़क की बनावट और बिजली के खंभों के आधार पर वीडियो की जगह की पुष्टि की. वीडियो की तारीख की पुष्टि मूल फाइल के मेटाडेटा से की गई.

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