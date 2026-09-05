कुत्तों के लिए अलग से कुल्फी बनाते हैं ये अंकल, लोग बोले- 'क्यूटी अंकल'!

गर्मी में ठंडी-ठंडी कुल्फी देखकर किसका मन नहीं ललचाता? लेकिन अगर कोई कुल्फी वाला इंसानों के साथ-साथ कुत्तों के लिए भी खास कुल्फी बनाए तो यह बात थोड़ी हैरान करने वाली जरूर है. जयपुर में एक कुल्फी वाले का ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में कुल्फी बेचने वाले शख्स से पूछा जाता है कि क्या वह कुत्तों के लिए अलग से बिना चीनी वाली कुल्फी बनाते हैं. वह हां में जवाब देते हैं. वह बताते हैं कि उनके पास कई लोग ऐसी कुल्फी लेने आते हैं. ये लोग इसे अपने पालतू कुत्तों के साथ-साथ गली में रहने वाले कुत्तों को भी खिलाते हैं.

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दरअसल, आम कुल्फी और दूसरी मीठी चीजों में चीनी काफी मात्रा में होती है. ऐसे में इस दुकानदार ने कुत्तों के लिए अलग तरह की कुल्फी तैयार करने का तरीका अपनाया है. इसमें चीनी नहीं डाली जाती. वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग खास तौर पर कुत्तों के लिए यह कुल्फी खरीदते हैं, तो वह बताते हैं कि कई ग्राहक इसे खरीदकर अपने कुत्तों को खिलाते हैं. कुछ लोग इसे आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए भी लेकर जाते हैं.

वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी अपने कुत्ते के लिए वहां से कुल्फी लेने का फैसला किया. उन्होंने अपने कुत्ते के लिए कुल्फी खरीदी और उसे खिलाया. वीडियो में कुल्फी वाले की छोटी सी दुकान और उनका यह अनोखा काम लोगों को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर लोग इस बुजुर्ग शख्स के जानवरों के प्रति प्यार और उनके इस छोटे से प्रयास की तारीफ कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'क्यूटी अंकल'

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग कुल्फी वाले को प्यार से 'क्यूटी अंकल' कह रहे हैं. लोगों को सबसे ज्यादा यह बात पसंद आई कि उन्होंने सिर्फ इंसानों को ध्यान में रखकर अपना कारोबार नहीं किया, बल्कि जानवरों के लिए भी कुछ अलग करने की सोची. कुत्तों के लिए अलग से बिना चीनी वाली कुल्फी बनाना उनके लिए भले ही रोजमर्रा की बात हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को उनका यह अंदाज काफी दिल छूने वाला लगा.

इस कहानी की खास बात यह है कि यहां सिर्फ पालतू कुत्तों के लिए ही कुल्फी नहीं खरीदी जाती. खबर के मुताबिक, कुछ लोग इस खास कुल्फी को सड़क पर रहने वाले कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं. यानी कुल्फी की इस छोटी सी दुकान से कई बेजुबान जानवरों को भी गर्मी में राहत मिल रही है. सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन जयपुर के इस कुल्फी वाले का वीडियो लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें किसी सनसनी या विवाद की जगह जानवरों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा है. कुल्फी बेचने वाले इस शख्स का छोटा सा प्रयास इंटरनेट पर बड़ी चर्चा बन गया और लोग उन्हें प्यार से 'क्यूटी अंकल' कहकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.



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